الزخم العقاري متواصل.. بلووم القابضة تطلق «الحمراء» في أبوظبي

يواصل القطاع العقاري زخم إطلاق المشاريع الجديدة، والتوسعات خلال العام 2026، مدعوماً بالنمو الاقتصادي وثقة المستثمرين الكبيرة، وفي هذا الإطار، أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق «الحمراء»، المرحلة النهائية من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

تقدم «الحمراء» المجموعة الأخيرة من الوحدات السكنية الفاخرة منخفضة الارتفاع، والتي تضم شققاً تتراوح من الاستوديوهات إلى ثلاث غرف نوم، إلى جانب منازل التاون هاوس بثلاث غرف نوم، ومجموعة محدودة من وحدات البنتهاوس الفاخرة المكونة من أربع غرف نوم، والتي تتميز بإطلالات غير محجوبة على بحيرة «بلووم ليفينج» ومختلف أنحاء المجمع السكني. وتبدأ أسعار الوحدات من865 ألف درهم.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يمثل إطلاق «الحمراء» محطة استراتيجية بارزة في مسيرة بلووم ليفينج، حيث تجمع بين المنازل والمرافق التجارية والخدمية ضمن وجهة متكاملة تشكّل القلب النابض لهذا المشروع الرائد. ويجسد هذا الإطلاق رؤيتنا الطموحة في تطوير مجتمعات حيوية مصممة بأدق التفاصيل لتقديم تجربة استثنائية. فنحن نؤمن بأن مستقبل السكن يرتكز على سهولة الوصول وجودة الحياة وتكامل الخدمات، بحيث تكون جميع الاحتياجات على بُعد خطوات من المنزل. ومن خلال «الحمراء»، نقدم للسكان والمستثمرين مجتمعاً يوفر أسلوب حياة مميزاً، ويرسّخ معياراً جديداً لمفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة في أبوظبي».

وأضاف: «لقد أصبح بلووم ليفينج واقعاً ملموساً، حيث ينعم السكان اليوم بأسلوب حياة راقٍ في «قرطبة» و«توليدو»، المرحلتين الأولى والثانية من المشروع. كما نواصل إحراز تقدم ثابت في بقية المراحل، والتي تسير جميعها وفق الجداول الزمنية المحددة، تأكيداً على التزامنا الراسخ بالجودة والشفافية والمصداقية، وتعزيز ثقة عملائنا وشركائنا على حد سواء».

ويضم بلووم ليفينج وحدات سكنية تتنوع ما بين الفلل ووحدات التاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي.