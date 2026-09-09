«Anker» توحد 5 علامات تكنولوجيا تحت مظلتها

أعلنت Anker أن علاماتها التجارية الخمس في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية Anker وeufy وsoundcore وSOLIX و eufyMake ستنتقل تدريجياً تحت اسم موحد هو Anker، في إطار توحيد محفظتها العالمية ضمن منصة متكاملة للتكنولوجيا الاستهلاكية. ويأتي هذا التحول ضمن عملية انتقال تمتد على مدى سنوات عدة، في وقت تسهم فيه التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتصلة والروبوتات في تقريب فئات من المنتجات كانت منفصلة في السابق. وسيتم تنفيذ عملية الانتقال تدريجياً وبما يتناسب مع طبيعة كل سوق، على أن تحمل المنتجات الجديدة أولاً هوية Anker الموحدة، بينما تنتقل المنتجات الحالية والمنصات الرقمية ومواد التغليف وبيئات البيع بالتجزئة إلى الهوية الجديدة على مراحل. وأوضحت الشركة أن القوة والخبرات المتخصصة التي طورتها علاماتها الحالية على مدار العقد الماضي هي ما أتاح هذا التوحيد، بما يمكن Anker من تركيز استثماراتها العالمية في علامتها التجارية حول هوية واحدة ووعد واحد: Ultimate Innovation.

تأسست Anker عام 2011 كشركة متخصصة في تقنيات شحن الأجهزة، وبعد 15 عاماً باتت تخدم أكثر من 200 مليون عميل في أكثر من 180 دولة ومنطقة.

وقال جيفري ليو، المدير العام الإقليمي لدى Anker Innovations في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تطورت Anker من شركة متخصصة في تقنيات شحن الأجهزة إلى شركة عالمية في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية، وبات المستهلكون في دول مجلس التعاون الخليجي يلمسون هذا الابتكار بشكل متزايد في جوانب متعددة من حياتهم، بدءاً من الشحن والصوتيات ووصولاً إلى المنازل الذكية والتقنيات الشخصية. ويمنحنا توحيد هذه التقنيات تحت اسم Anker منصة أقوى وأكثر وضوحاً للمرحلة المقبلة من نمو أعمالنا في المنطقة، كما يتيح لنا تقديم تجارب أكثر ترابطاً تقوم على الوعد ذاته المتمثل في Ultimate Innovation».

ومن المقرر افتتاح أول متجر مستقل لعلامة Anker في برلين بتاريخ 5 سبتمبر، والذي يمثل أول تطبيق فعلي للهوية الموحدة على أرض الواقع. وبدلاً من تقسيم المنتجات وفق فئاتها التقليدية، سيقدم المتجر تجربة قائمة على مفهومي «Anker For You» و«Anker For Home».