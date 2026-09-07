مشاريع عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات في دبي

في خطوة تعزز ريادتها الرقمية، تواصل الشركات في دبي إطلاق مشاريع عقارية مبتكرة تدار وتُدعم بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة البناء وإدارة المرافق. وفي هذا الإطار، أعلنت شركة فخر الدين العقارية إطلاق مشروع «تريبان فيجن» في مجمع دبي لاند ريزيدنس، بقيمة تطوير إجمالية تبلغ 700 مليون درهم، ليقدم نموذجاً لمجتمع سكني متعدد الاستخدامات يوظف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الخدمات اليومية، إلى جانب المساكن الذكية ومفاهيم العافية والاستدامة.

ويضم المشروع 463 وحدة موزعة بين 408 شقق سكنية، و48 جناحاً مكتبياً، و7 وحدات للبيع بالتجزئة. وتشمل الشقق 252 استوديو ذكياً، و108 وحدات بغرفة نوم واحدة، و48 وحدة بغرفتي نوم.

ومن المقرر تسليم المشروع خلال الربع الرابع من عام 2029، ليقدم نموذجاً لمجتمع سكني يدمج الخدمات الروبوتية والذكاء الاصطناعي والمساكن المرنة ضمن بيئة واحدة تركز على احتياجات السكان.

ويعتمد المشروع على منظومة روبوتية متكاملة تضم 8 خدمات متخصصة، تشمل الاستقبال والمساعدة المنزلية والأمن وتشغيل المقاهي والتنظيف والدعم الطبي والتوصيل الداخلي، إضافة إلى خدمات التوصيل باستخدام الطائرات المسيّرة.

وقال يوسف فخر الدين، الرئيس التنفيذي الشريك الإداري في فخر الدين العقارية، إن المشروع يستهدف توظيف التكنولوجيا في المجالات التي تسهم فعلياً في تبسيط الحياة اليومية وتعزيز الراحة، مع إبقاء الإنسان محور التجربة.

ويقدم المشروع نموذجاً للمساكن العائلية المرنة، بما يسمح بإعادة تهيئة الوحدات وفق تغير احتياجات السكان. ويمكن للوحدة المكونة من غرفة نوم واحدة التحول إلى غرفتين، فيما يمكن للوحدة ذات الغرفتين إعادة تصميمها لتضم ثلاث غرف نوم.

ويضم المشروع خدمة «الرعاية الذكية»، التي تعتمد على الروبوتات لتقديم مجموعة من خدمات الصحة والعافية، بما في ذلك المساعدة في الفحوص الأساسية للمؤشرات الحيوية، والاستشارات الطبية عن بُعد، وتوصيل الأدوية، وجولات متابعة العافية، فضلاً عن تمكين أفراد الأسرة من التواصل عن بُعد.

وتشكل الاستدامة أحد مكونات المشروع، من خلال أنظمة لإدارة المياه والطاقة والنفايات والغذاء. كما يستهدف نموذج إدارة النفايات تحويل ما يصل إلى 90% من مخلفات المبنى بعيداً عن مكبات النفايات عبر الفرز والمعالجة داخل الموقع.