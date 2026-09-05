«جنرال موتورز» تحتفل بـ 100 عام في المنطقة بتسليم 13 مليون قطعة

تحتفل «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» بمرور 100 عام على التواجد الإقليمي من خلال تسليط الضوء على بُنيتها التحتيّة الخاصّة بخدمات ما بعد البيع، وقدرات رعاية العملاء التي تتمتّع بها، وبرامج التدريب التقني التي تعتمدها، وكل هذا يساهم في الاستمرار بتوفير الدعم لعملاء ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘ في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.وبوجود مركز إقليمي مخصَّص لتوزيع القطع، وفريق متعدّد اللغات للتفاعل مع العملاء، وشبكة قوية لتدريب التقنيين، تستمر ’جنرال موتورز‘ بالاستثمار في دعم تجارب المُلكية طويلة المدى لدى العملاء في المنطقة.

وقال ساجد صبيح، رئيس رعاية العملاء وخدمات ما بعد البيع لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘: إن الاحتفال بمئة عام في الشرق الأوسط يشكّل محطّة بارزة ومتميّزة بالنسبة لنا، لكن تركيزنا يبقى منصبّاً على الطريق أمامنا. ونحن نعمل باستمرار على بناء نظام بيئي متكامل لخدمات ما بعد البيع، بدءً من شبكتنا القوية لتوزيع القطع وصولاً إلى التقنيين المحترفين في الوكالات، بحيث تتم تلبية احتياجات اليوم والاستعداد بشكل كامل لدعم الجيل المقبل من سُبُل التنقّل المتصِلة والعاملة بالطاقة الكهربائية.

وتجري عبر المركز الإقليمي التابع لشركة ’جنرال موتورز‘، الذي تم تشييده خصّيصاً لتولّي مهام توزيع القطع، خدمة تسع دول و15 وكالة في الشرق الأوسط. ويحوي هذا المركز عشرات آلاف القطع، وتم من خلاله تسليم 13 مليون قطعة على مدى السنوات الـ15 الماضية، مما ساعد بدعم بقاء المركبات على الطرقات وتعزيز خدمات العملاء ضمن كافة عمليات ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘.

وعبر تحديد القطع الرئيسية المتوافرة على مقربة أكثر من الوكلاء والعملاء، تمكّنت ’جنرال موتورز‘ من تعزيز مستوى توافر القطع، وتحسين استجابة الوكلاء، وتمتين أحد الأسس الأبرز فيما يتعلّق برضى العملاء بخصوص خدمات ما بعد البيع.