«هولم» تدخل سوق عقارات جورجيا باستثمارات تتجاوز 250 مليون دولار

أعلنت «هولم» للتطوير العقاري عن دخولها السوق الجورجية، وذلك عقب توقيع اتفاقية دولية للاستثمار والتطوير مع أمباسادوري آيلاند باتومي. وتمثل الاتفاقية استثماراً تتجاوز قيمته 250 مليون دولار، وستتولى «هولم» بموجبها تطوير مجمع متعدد الاستخدامات بمساحة 140,000 متر مربع ضمن مشروع أمباسادوري آيلاند، في خطوة تشكل أول توسع دولي رئيسي للشركة.

وقّع الاتفاقية كل من سيرغي أفايان، الرئيس التنفيذي لشركة هولم للتطوير العقاري، وغوتشا كامكيا، الرئيس التنفيذي لشركة أمباسادوري آيلاند باتومي. وقال سيرغي أفايان، الرئيس التنفيذي لشركة هولم للتطوير العقاري:

تمثل هذه الخطوة بداية فصل جديد ومهم في مسيرة هولم. تتمتع جورجيا بإمكانات نمو قوية، كما تتيح لنا أمباسادوري آيلاند فرصة نقل خبراتنا ومعاييرنا في التطوير العقاري إلى وجهة ساحلية فريدة، بالتوازي مع بناء حضور طويل الأمد للشركة في المنطقة.

وقدمت هولم مشروعها إلى السوق الجورجية في 28 أغسطس 2026، خلال حفل إطلاق حضره نخبة من قادة الأعمال ووسائل الإعلام الدولية والوسطاء العقاريين من جورجيا والإمارات. وشهد حفل الإطلاق الكشف عن «ون بينينسولا»، المشروع السكني المميز لهولم ضمن أمباسادوري آيلاند. ويشكل المشروع جزءاً من مخطط رئيسي متكامل على الواجهة البحرية، يجمع بين المشاريع السكنية والضيافة والتجزئة والترفيه والوجهات الثقافية.

ولا يقتصر حضور هولم في أمباسادوري آيلاند على مشروع واحد، إذ حصلت الشركة على موقع استراتيجي ضمن المخطط الرئيسي الأوسع، بما يؤسس لحضور طويل الأمد لها في المنطقة.

وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسيرة نمو هولم، من خلال توسيع منصة أعمالها التطويرية خارج دبي وتوظيف خبراتها ومعاييرها في وجهة دولية جديدة على الواجهة البحرية.