استقرار الذهب و تراجع المعادن في تداولات الجمعة

لم يطرأ تغير ⁠يذكر على أسعار الذهب اليوم متجهة صوب مكاسب أسبوعية طفيفة، مع تحول الأنظار إلى بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة بحثا عن مؤشرات حول القرار المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة.

و حافظ سعر الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4477.10 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4522.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 66.78 دولار للأوقية ، وخسر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1811.28 دولار، وتراجع ⁠البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1415.75 دولار، ويتجه المعدنان نحو تكبد خسائر أسبوعية طفيفة.