12 صفقة دولية وإقليمية لـ «ألتمت باور سوليوشين» في «الشرق الأوسط للطاقة 2026»

أعلنت مجموعة «ألتمت باور سوليوشين» (Ultimate Power Solution Group) الإماراتية إبرام أكثر من 12 صفقة واتفاقاً تجارياً مع عملاء دوليين وإقليميين خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، في مؤشر على الاهتمام الذي حظيت به منتجاتها الجديدة وحلولها التقنية المتقدمة في واحد من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة.

وشهد جناح المجموعة إقبالاً لافتاً من الزوار والمتخصصين وصناع القرار وممثلي الشركات والوفود التجارية، بالتزامن مع استعراض الشركة جيلاً جديداً من مولدات الطاقة الكهربائية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتات والأتمتة والأنظمة الرقمية المتقدمة.

وتعكس الصفقات التي أبرمتها المجموعة خلال المعرض حجم الاهتمام بالحلول الجديدة التي قدمتها الشركة، والتي تستهدف نقل المولد الكهربائي من مفهومه التقليدي إلى منظومة أكثر ذكاءً وقدرة على المراقبة والتحكم وتحليل بيانات التشغيل ودعم عمليات التشخيص والصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية.

وجاء الحضور القوي لـ«ألتمت باور سوليوشين» وسط مشاركة واسعة لكبرى الشركات والمصنعين العالميين في قطاع الطاقة، لتؤكد المجموعة من خلال منتجاتها الجديدة قدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة ليس فقط في مجال التصنيع، وإنما في الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في صناعة حلول الطاقة المستقبلية.