انطلاق الأعمال الإنشائية لـ «رامادا ريزيدنسز من ويندهام» في جزر دبي

أعلنت شركة غروفي للتطوير العقاري عن بدء الأعمال الإنشائية الرئيسة في مشروع «رامادا ريزيدنسز من ويندهام» الواقع في جزر دبي، في خطوة تمثل انتقال المشروع السكني الفاخر إلى مرحلة جديدة من التنفيذ والإنجاز. ويجري تطوير المشروع حالياً بالشراكة مع ويندهام للفنادق والمنتجعات ويو سكوير لوكس للعقارات، المالكة للأرض وشريك التطوير.

ويأتي بدء الأعمال الإنشائية بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع «ويندهام»، والكشف عن الشقة النموذجية للمشروع في وقت سابق من العام الجاري. ومع استكمال الأعمال التمهيدية والانطلاق في الأعمال الهيكلية، يدخل المشروع مرحلة رئيسة ضمن الجدول التنفيذي.

وأسندت «غروفي للتطوير العقاري» أعمال المقاولة الرئيسة إلى شركة «جاسيرا لمقاولات البناء»، التي تتخذ من دبي مقراً لها منذ عام 2018، وستتولى «جاسيرا لمقاولات البناء» الإشراف على تنفيذ المشروع حتى اكتماله.

وقال أبهيشيك جالان، الرئيس التنفيذي لشركة غروفي للتطوير العقاري: «يمثل بدء الأعمال الإنشائية محطة رئيسة تنتقل فيها التزاماتنا من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي. وقد شكّل توقيعنا اتفاقية الشراكة مع ويندهام التزاماً واضحاً بتطوير المشروع وفق أعلى المعايير، فيما تعكس وتيرة التنفيذ الحالية التقدم المحرز نحو الوفاء بهذا الالتزام. كما يدعم اختيار شركة (جاسيرا لمقاولات البناء) كفاءة تنفيذ المشروع، لما تتمتع به من خبرة ميدانية في إدارة مواقع البناء، بما يسهم في الحفاظ على وتيرة الإنجاز والالتزام بالجدول الزمني للمشروع، مع متابعة شهرية دقيقة لمعدلات الانجاز».

ويضم مشروع «رامادا ريزيدنسز من ويندهام» في جزر دبي مجموعة من الشقق المكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات بنتهاوس من أربع غرف نوم، تُسلَّم جميعها مفروشة بالكامل. ويوفر المشروع للسكان خدمات وتشغيلاً فندقياً وفق معايير «ويندهام» ومنظومة الجودة المعتمدة لديها، إلى جانب أكثر من 20 مرفقاً ترفيهياً، من بينها صالة للياقة المائية، تجربة غولف افتراضية، ومسرح مفتوح، ومسبح لا متناهٍ يتم التحكم بدرجة حرارته. كما يندرج المشروع ضمن مجموعة مختارة من المشاريع السكنية المعتمدة للتأجير قصير الأجل في جزر دبي، بما يمنح الملاك مرونة كبرى في إدارة وحداتهم وفرصاً إضافية لتحقيق عوائد استثمارية.