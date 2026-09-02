أمريكا: الصين لن تحصل على إيرادات من النفط الفنزويلي الجديد

قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن الصين لن يحق لها أي مطالبات في إيرادات من إنتاج النفط الفنزويلي الجديد، في وقت تعمل فيه واشنطن وكراكاس على إعادة هيكلة ديون فنزويلا وتوسيع إنتاجها من الخام.

وأوضح رايت في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" أن جهود إعادة هيكلة الديون الفنزويلية جارية، مشيراً إلى أن تطوير الحقول سيكون لصالح الشعب الفنزويلي والأمريكيين وأسواق الطاقة العالمية.

ومن المتوقع أن يعلن رايت أكثر من 12 اتفاقاً مع شركات طاقة، أبرزها اتفاق مع "شيفرون" لتوسيع عملياتها في فنزويلا عبر حقلين نفطيين عملاقين في حزام أورينوكو بحسب الوكالة.

وأضاف رايت أن اتفاقات وُقعت بالفعل مع "جي إي فيرنوفا" و"إيني"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام النفط الفنزويلي للمساعدة في إعادة بناء احتياطيها الاستراتيجي.