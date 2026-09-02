«روبو إيه آي» تعيد رسم استراتيجيتها حول 4 منصات تقنية

يتجه قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات نحو مرحلة جديدة تتجاوز تطوير الحلول الرقمية المنفردة، لتقوم بصورة متزايدة على تكامل الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم، بما يفتح المجال أمام نماذج أعمال تجمع بين تطوير التكنولوجيا وتشغيلها وتمويل توسعها التجاري.

وفي هذا السياق، تبني شركة «روبو إيه آي»، استراتيجيتها لمرحلة ما بعد إعادة الهيكلة حول أربعة محاور تقنية رئيسة، في إطار توسيع تركيزها على البنية التحتية الذكية والصناعات المتقدمة. وتتمثل المنصات الأساسية للمجموعة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والتنقل الذكي، والتصنيع المتقدم، إضافة إلى الأصول الرقمية ورأس المال.

وعززت عمليات الاستحواذ الأخيرة القدرات التشغيلية ضمن هذه المنظومة؛ إذ توفر شركة «نيوروفيا إيه آي» Neurovia AI تقنيات لمعالجة البيانات وضغطها، موجهة إلى تطبيقات في قطاعات الأمن العام والنقل والتمويل والزراعة الذكية وغيرها من القطاعات كثيفة البيانات.

وفي المقابل، توفر «كوانتم كور كابيتال» Quantum Core Capital، التي استحوذت عليها المجموعة في يونيو، منصة متخصصة في التقنيات العميقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين الاستثمار وبناء المشاريع، مع أنشطة تشغيلية في عدد من قطاعات التكنولوجيا الناشئة.

كما أسست «روبو إيه آي» شركة «أليف هولدينغ» Alif Holding للتركيز على البنية التحتية التكنولوجية وتطوير ودمج وتصنيع تقنيات جديدة مخصصة للجهات الحكومية والقطاع العام والتطبيقات ذات المهام الحيوية في دولة الإمارات.

ويتيح هذا الهيكل للمجموعة إمكانية مشاركة التقنيات والعلاقات التجارية ورأس المال بين عدد من الشركات التابعة، بدلاً من تطوير كل منصة بصورة مستقلة.

وقد تكتسب هذه الاستراتيجية أهمية خاصة في مجال تقنيات البنية التحتية الناشئة، حيث يمكن أن تستغرق عملية الانتقال من التطوير التقني إلى التطبيق التجاري وقتاً طويلاً، كما تتطلب التحقق من الحلول لدى العملاء وتوفير قدرات تشغيلية مناسبة.

وتعمل «نيوروفيا إيه آي»، على سبيل المثال، حالياً ضمن المجموعة نفسها التي تضم عمليات قائمة للتنفيذ والتسليم من خلال «كيو سي كابيتال». وفي حال أسهمت مشاركة التقنيات وقدرات التوزيع بين الشركات في تحقيق تحسينات قابلة للقياس في الإيرادات أو التكاليف أو تنفيذ المشاريع، فقد يوفر هذا الهيكل للمجموعة فوائد تجارية تتجاوز نموذج تنويع المحافظ الاستثمارية التقليدي.

وفي الوقت نفسه، يفرض هذا النموذج عدداً من التحديات؛ إذ تتطلب إدارة أربعة مجالات تقنية مختلفة مستوى مرتفعاً من الشفافية في التقارير وانضباطاً في تخصيص رأس المال.

ومع تطور أعمال المجموعة، من المتوقع أن يزداد اهتمام المستثمرين بالحصول على رؤية أكثر تفصيلاً لأداء كل قطاع، بما يشمل مصادر الإيرادات والأرباح وحجم الاستثمارات الموجهة إلى مختلف أجزاء المحفظة.

وجاءت نتائج «روبو إيه آي» للنصف الأول من عام 2026 خلال فترة شهدت عمليات إعادة هيكلة كبيرة، ولذلك لا تقدم حتى الآن صورة تشغيلية متكاملة للهيكل الجديد للمجموعة.

وستختبر المرحلة المقبلة قدرة استراتيجية المنصات الأربع لدى «روبو إيه آي» على العمل كمنظومة تكنولوجية متكاملة، بدلاً من أن تكون مجرد مجموعة من الأنشطة والشركات المختلفة.

وفي ظل توجه سوق التكنولوجيا في دولة الإمارات بصورة متزايدة نحو تعزيز الترابط بين الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، يقدم نموذج «روبو إيه آي» هيكلاً يستحق المتابعة خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: النتائج المرحلية غير المدققة لشركة «روبو إيه آي» عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، والمعلنة في 24 أغسطس 2026، إلى جانب الوصف المؤسسي المنشور للشركة. جميع الأرقام المالية واردة كما أعلنتها الشركة ولم يتم التحقق منها بصورة مستقلة.