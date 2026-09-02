الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات القطاع الصحي

تستعد مدينة الشارقة الطبية لافتتاح «المركز المتقدم للتشخيص وعلاج الأورام» قريباً، في خطوة تعزز توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية المتقدمة في علاج السرطان، وتدعم توسع قطاع الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارة، بما يوفر للمرضى في الشارقة والإمارات الشمالية خدمات تشخيص وعلاج متقدمة بالقرب من أماكن إقامتهم.

ويمثل المركز إضافة جديدة إلى البنية التحتية الصحية في الإمارة، من خلال الجمع بين الخبرات الطبية والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على تطوير خطط علاج أكثر دقة وتخصيصاً وفقاً لحالة كل مريض والتغيرات التي تطرأ خلال رحلة العلاج.

ويضم المركز مجموعة من التقنيات المتقدمة، في مقدمتها جهاز «MR-Linac» لعلاج الأورام، الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويجمع بين التصوير بالرنين المغناطيسي والعلاج الإشعاعي لتوجيه العلاج بدقة ومتابعة الورم أثناء جلسات العلاج. كما يعتمد المركز على العلاج الإشعاعي التكيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي.

وقال الدكتور علي عبد الرازق، المدير التنفيذي ورئيس قسم الأورام الإشعاعية في مركز الخليج الدولي للسرطان، المشغل الطبي للمركز الجديد في الشارقة، وعضو زميل في الكلية الأمريكية للأورام الإشعاعية، إن المركز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوصول إلى الرعاية المتخصصة لمرضى السرطان في الشارقة والإمارات الشمالية.

وأضاف أن المركز يستهدف توفير منظومة علاجية متكاملة تجمع بين الخبرات الطبية والتقنيات المتقدمة، مع وضع احتياجات المريض وجودة تجربته العلاجية في صميم الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن وجود هذه الخدمات في الشارقة سيسهم في تقليل الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة ومتكررة للحصول على العلاج.

وأكد أن استراتيجية المركز لا تقتصر على توفير تقنيات التشخيص والعلاج، وإنما تمتد إلى بناء رحلة علاج متكاملة توفر الدعم للمريض وعائلته، إلى جانب المساهمة في مجالات التوعية والوقاية والتشخيص المبكر.

استثمارات متخصصة

ويعكس المشروع تنامي الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة، ولا سيما المجالات التي تتطلب بنية تقنية متقدمة مثل علاج الأورام والعلاج الإشعاعي، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التشخيص وتخصيص الخطط العلاجية ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

ويكتسب المركز أهمية من موقعه في الشارقة ودوره المتوقع في خدمة سكان الإمارة والمناطق المجاورة، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات علاج الأورام المتخصصة في الإمارات الشمالية، ويعزز قدرة القطاع الصحي على تقديم خدمات متقدمة داخل الدولة.

كما جرى تصميم المركز وفق مفهوم يضع تجربة المريض في صميم المنشأة، من خلال توفير مساحات داخلية هادئة وفناء مركزي وبيئة علاجية تراعي الجوانب الصحية والنفسية للمرضى، بعيداً عن الطابع المؤسسي التقليدي للمنشآت الطبية.

ومن المنتظر أن يشكل افتتاح المركز إضافة نوعية إلى منظومة علاج الأورام في دولة الإمارات، من خلال تعزيز القدرات الطبية المتخصصة في الشارقة، وتوسيع استخدام التقنيات الذكية في العلاج، بما يدعم تطور قطاع الرعاية الصحية ويرفع مستوى الخدمات المتاحة للمرضى.