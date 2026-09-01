إطلاق النسخة الثانية من «مدرسة الدفاع السيبراني 2026» في دبي

أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني النسخة الثانية من مسابقة «مدرسة الدفاع السيبراني 2026»، التي تنظمها شركة «تك فيرم تكنولوجي»، داعياً طلبة الجامعات في مختلف أنحاء الإمارات إلى المشاركة في منافسة عملية تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة في مجال الأمن السيبراني.

تأتي النسخة الجديدة استناداً إلى النجاح الذي حققته الدورة الأولى، التي أقيمت ضمن فعاليات «جيسيك جلوبال 2025»، واستقطبت أكثر من 300 طلب مشاركة من جامعات الدولة، فيما خاض 130 طالباً وطالبة المنافسات التأهيلية على مدى ثلاثة أيام.

وتعتمد النسخة الثانية نظام الفرق، بما يحاكي طبيعة العمل الفعلي لمختصي الأمن السيبراني، من خلال تحليل حوادث وتهديدات واقعية، وتطوير حلول عملية، ثم عرضها ومناقشتها أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع.

وتصل المنافسات إلى محطتها النهائية في 18 سبتمبر 2026، بالتزامن مع فعاليات «جيسيك جلوبال 2026» في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، حيث تعرض الفرق الخمسة المتأهلة حلولها أمام لجنة تحكيم متخصصة، وتتنافس على المراكز الثلاثة الأولى، وسط جوائز إجمالية تبلغ 20 ألف درهم.

وتتميز نسخة 2026 بتركيز أكبر على تقاطع الذكاء الاصطناعي مع الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، بما يتيح للطلبة الانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي، واختبار قدراتهم التقنية والتحليلية ومهارات حل المشكلات عبر سيناريوهات مستوحاة من تحديات تواجه قطاع الأمن السيبراني في العالم الحقيقي.

وتفتح المسابقة أبوابها أمام طلبة الجامعات في دولة الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 17 عاماً فأكثر، ولا سيما الدارسين في تخصصات علوم الحاسوب والهندسة وأمن المعلومات وغيرها من المجالات ذات الصلة، دون اشتراط خبرة سابقة في المسابقات السيبرانية. ويمكن لكل فريق أن يضم ما يصل إلى خمسة طلبة، كما يسمح للجامعة الواحدة بتسجيل أكثر من فريق.

وتجمع «مدرسة الدفاع السيبراني» مجموعة من المؤسسات الرائدة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، بما يوفر للمشاركين فرصة للتواصل المباشر مع خبراء القطاع والاستفادة من الإرشاد المهني والخبرات العملية. وتقام المسابقة بمشاركة طلبة الجامعات في الإمارات ضمن فرق يصل عدد أفرادها إلى خمسة أعضاء، على أن تختتم بالنهائي المباشر في 18 سبتمبر 2026 خلال «جيسيك جلوبال 2026» في مركز دبي للمعارض، إكسبو سيتي دبي، حيث تتنافس الفرق الخمسة الأولى على المراكز الثلاثة الأولى وجوائز إجمالية تبلغ 20 ألف درهم.

وتعكس المبادرة توجه دبي إلى تعزيز منظومة المواهب المتخصصة في المجالات الرقمية المتقدمة، من خلال ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاختبار قدراتهم في مواجهة تحديات سيبرانية تحاكي بيئة العمل الحقيقية.

وتهدف «مدرسة الدفاع السيبراني 2026» من خلال التحديات العملية والإرشاد المتخصص والتفاعل المباشر مع خبراء الصناعة إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على التعامل مع التهديدات الرقمية المتطورة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والأمن السيبراني.