ماكلارين تطلق طراز «McL 6GT»

كشفت شركة ماكلارين عن طراز McL 6GT خلال أسبوع مونتيري للسيارات 2026. وتشكّل السيارة أول سيارة من نوعها في تاريخ ماكلارين، إذ تستحضر إرث العلامة العريق وتقدّمه برؤية عصرية، مستندةً إلى سيارة ماكلارين M6GT التي جسّدت حلم بروس ماكلارين الأصلي بابتكار سيارة خارقة، وهو الحلم الذي لم يُكتب له أن يتحقّق آنذاك.

وتشكّل السيارة تجسيداً جلياً للروح الجريئة التي لطالما ميّزت ماكلارين، وتؤكد قدرتها على صياغة رؤية مستقبلية لسيارات العلامة، تتمتّع بشخصية آسرة وحضور لا يُنسى. كما تمهّد الطريق لفئة جديدة وحصرية من سيارات ماكلارين الخارقة، تتجاوز نطاق محفظتها الأساسية والموسّعة، على أن تبدأ هذه الرؤية بالتحوّل إلى واقع مع إطلاق النسخة الإنتاجية من McL 6GT في العام 2028.

وتولي السيارة عناية فائقة بأدق تفاصيلها، فتقدم إرث ماكلارين الأصيل برؤية معاصرة، وتجمع بين الملمس العصري وتجربة القيادة التفاعلية التي تعزّز التواصل المباشر بين السيارة وسائقها. ويتكامل هذا الطابع المتفرّد مع هيكل خفيف الوزن مصنوع من ألياف الكربون ومحرّك احتراق داخلي V8، إلى جانب ناقل حركة يدوي ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، فيعود هذا النوع من نواقل الحركة إلى سيارات ماكلارين للمرّة الأولى منذ إطلاق سيارة الفورمولا 1 الأسطورية.

وقال نيك كولينز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين للسيارات: تقدّم McL 6GT تجربة قيادة باتت نادرة في عالم السيارات اليوم، تقوم على تفاعل مباشر وحسّي بين السائق والسيارة، وتستحضر متعة القيادة بطابع تناظري وميكانيكي أصيل.