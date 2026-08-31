حلول طاقة إماراتية.. «ألتمت باور» تتوسع نحو الأسواق العربية

تعزز مجموعة «ألتمت باور سوليوشن» الإماراتية قدراتها في تصنيع حلول توليد الطاقة، مستهدفة توسيع حضور منتجاتها المصنّعة في دولة الإمارات إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، بالتزامن مع مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي.

وتشارك المجموعة في المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2026، والذي يجمع أكثر من 1900 عارض من أكثر من 150 دولة، إلى جانب أكثر من 35 ألف متخصص في قطاعات الطاقة والكهرباء والتكنولوجيا.

وتأتي المشاركة بعد تدشين المجموعة منشأتها الصناعية في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي لتصنيع مولدات الطاقة الكهربائية وحلول الطاقة، وكانت قد أعلنت في ديسمبر 2025 أن مساحة المنشأة تبلغ نحو 9,000 متر مربع.

وتستهدف المجموعة استخدام المنشأة منصةً لتطوير وتصنيع حلول الطاقة وتعزيز المكوّن المحلي، مع التوسع من الإمارات إلى الأسواق الخليجية والعربية والدولية، والاستفادة من موقع الدولة كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.

وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتمت باور سوليوشن»، إن المجموعة تركز على تطوير منتجات تحمل شعار «صنع في الإمارات»، مشيراً إلى أن هدفها لا يقتصر على التصنيع المحلي، وإنما يشمل بناء منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية من حيث الجودة والتقنيات المستخدمة.

ويضم فريق المجموعة أكثر من 150 مهندساً وفنياً ومتخصصاً في مجالات ميكانيك الطاقة والهندسة الكهربائية والبرمجة الصناعية والتقنيات المرتبطة بأنظمة الطاقة.

وتشمل محفظة «ألتمت باور سوليوشن» مولدات الطاقة الكهربائية وحلول الطاقة الشمسية والمتجددة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ويتم تشغيل المولدات الكهربائية من قبل الروبوت وهى الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم هذا النموذج، بالإضافة إلى حلول تعتمد على الرياح والنفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال، إلى جانب تقنيات البرمجة الصناعية والأتمتة.

وتعتزم المجموعة مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع قدراتها التصنيعية، مع التركيز على زيادة المكوّن المحلي وتطوير منتجات موجهة للأسواق الإقليمية والدولية.