«البداد آرت هب» تستأنف أعمالها باستراتيجية جديدة

أعلنت «البداد آرت هب»، التابعة لـ«البداد القابضة»، استئناف أعمالها ودخول مرحلة جديدة من التوسع، مستندة إلى خبرات متراكمة في التصميم والتشطيبات الداخلية والخارجية وصناعة الأخشاب والأعمال الديكورية المتخصصة، مع التركيز على مشاريع الفلل والقصور والمجالس والمساجد وصالات المطارات الخاصة وكبار الشخصيات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه «البداد القابضة» إلى إعادة تطوير القطاع وتعزيز قدراته الفنية والتنفيذية، من خلال تشكيل فريق متكامل للمبيعات وتطوير الأعمال، وتوسيع فريق التصميم، واستقطاب مهندسين ومشرفي مشاريع ذوي خبرات متخصصة، بما يتيح إدارة المشروع بصورة متكاملة بدءاً من الفكرة والتصميم، مروراً بالتصنيع والتنفيذ والتشطيبات، وصولاً إلى التسليم.

كيان متكامل

قال زايد البداد، رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لمجموعة «البداد»: «إن عودة (البداد آرت هب) تمثل انطلاقة جديدة تستهدف بناء كيان متخصص يجمع بين التصميم والهندسة والتنفيذ والتصنيع تحت مظلة واحدة».

وأضاف: «عودة (البداد آرت هب) انطلاقة جديدة برؤية أكبر نريد بناء كيان متخصص يجمع الإبداع في التصميم مع القوة الهندسية والتنفيذية والتصنيع المتخصص تحت مظلة واحدة، بحيث يجد العميل جهة واحدة مسؤولة عن مشروعه من الفكرة الأولى وحتى أدق تفاصيل التسليم».

وأوضح البداد أن الشركة تستفيد من الإمكانات والخبرات التي تمتلكها «البداد للإنشاءات» بوصفها داعماً رئيسياً في الأعمال التنفيذية والتشطيبات وإدارة المشاريع، إلى جانب القدرات المتخصصة لـ«البداد آرت هب» في التصميم وصناعة الأخشاب والأعمال الداخلية.

خبرات في المشاريع

أشار البداد إلى أن خبرات المجموعة تمتد إلى جانب المشاريع السكنية والتجارية لتشمل مشروعات تتطلب مستويات مرتفعة من التجهيز وسرعة التنفيذ، ومن بينها أعمال مرتبطة بموسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح أن فرق المجموعة نفذت وجهزت أجنحة خاصة للحجاج ضمن مشروع للخطوط السعودية، شملت أعمال التصميم والتنفيذ والتجهيز المتكامل.

وقال: «العمل في مشاريع الحج منح فرقنا خبرة مهمة في التعامل مع مشاريع ذات متطلبات استثنائية، سواء من حيث الوقت أو جودة التنفيذ أو حجم التجهيزات. واليوم نستثمر هذه الخبرات في بناء نموذج عمل أكثر تطوراً داخل البداد آرت هب».

وتستهدف «البداد آرت هب» خلال المرحلة المقبلة التوسع في تصميم وتنفيذ الفلل والقصور والمجالس الفاخرة والمساجد، إضافة إلى صالات المطارات الخاصة وصالات كبار الشخصيات ومشاريع الضيافة والمرافق ذات الطابع المعماري المميز.

كما تعتزم الشركة تعزيز صناعة الأخشاب والأعمال الخشبية المصممة حسب الطلب، باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة التنفيذ، بما يتيح مزيداً من التحكم في جودة المنتجات والتفاصيل والتشطيبات النهائية، كما تضيف أيضاً الصناعات الخشبية بجميع أنواعها من أبواب وأيضاً تصميم مطابخ وأيضاً تصنيع وعمل الديكورات بجميع أعمالها.

من الفكرة إلى التسليم

قال البداد إن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد المشاريع، وإنما يرتكز على بناء اسم يرتبط بالمشروعات ذات القيمة المعمارية وجودة التنفيذ.

وأضاف: «نحن لا نبحث عن زيادة عدد المشاريع فقط. هدفنا أن يكون اسم البداد آرت هب مرتبطاً بالمشروع الذي يحمل قيمة معمارية حقيقية وجودة تنفيذ واضحة. لدينا اليوم فريق أقوى، وخبرة متراكمة، وقدرات تنفيذية وصناعية، وطموحنا أن نصنع اسماً بارزاً في قطاع التصميم والتشطيبات الراقية داخل المنطقة وخارجها».