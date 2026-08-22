دبي بوابة مثالية للسيارات الصينية الفاخرة إلى المنطقة





دبي تمثل بوابة مثالية للسيارات الصينية الفاخرة إلى المنطقة، حيث إن اجتماع القوة الشرائية، والبنية التحتية الحديثة، والانفتاح على التقنيات الجديدة، والمكانة العالمية للإمارة، يجعلها سوقاً جذاباً لعلامات مثل "دينزا". ومع استمرار الشركات الصينية في تحسين الجودة والخدمات وبناء الثقة، فمن المتوقع أن يصبح حضورها في قطاع السيارات الفاخرة أكثر قوة وتأثيراً خلال السنوات المقبلة.

وتُعد "دينزا B8" واحدة من أبرز سيارات الـSUV الفاخرة الهجينة القابلة للشحن في الأسواق الخليجية، وهي من إنتاج علامة DENZA التابعة لمجموعة BYD. وتجمع السيارة بين التصميم الفخم، الأداء القوي، التقنيات الحديثة، والقدرة على الاستخدام داخل المدينة وخارجها، ما يجعلها منافساً مهماً في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم.

ومن ناحية التصميم، تتميز السيارة بحضور قوي وهيكل كبير ذي خطوط حادة وشبك أمامي بارز ومصابيح LED مميزة. ويبلغ طول السيارة نحو 5.2 أمتار، مع قاعدة عجلات تبلغ 2920 ملم، ما يسهم في توفير مساحة رحبة للركاب. كما تأتي بعجلات قياس 20 بوصة، وتوفر مقصورة بثلاثة صفوف تتسع لما يصل إلى سبعة ركاب، لتناسب العائلات والرحلات الطويلة.

وتبرز قوة السيارة في نظام الدفع الهجين القابل للشحن، الذي يجمع بين محرك بنزين توربيني سعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين مع نظام دفع رباعي. وتتمتع السيارة بقوة تصل إلى 603 أحصنة، مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 4.8 ثوانٍ، وهي أرقام قوية جداً بالنسبة لسيارة كبيرة بهذا الحجم. كما تتميز ببطارية Blade من نوع LFP، مع إمكانية الشحن السريع بالتيار المستمر.

أما المقصورة الداخلية، فتقدم مستوى مرتفعاً من التجهيزات والتقنيات. من أبرزها شاشة ترفيه مركزية كبيرة بقياس 17.3 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، ونظام صوت Devialet، إضافة إلى كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام تثبيت سرعة تفاعلي، وتقنيات اتصال من أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. كما تتوفر تجهيزات للراحة مثل المقاعد الفاخرة وأنظمة التهوية والتدليك بحسب الفئة.

ومن الجوانب العملية المهمة في السيارة تقنية V2L، التي تسمح باستخدام طاقة البطارية لتشغيل أجهزة كهربائية خارج السيارة، وهو أمر مفيد في الرحلات والتخييم. كما تحتوي السيارة على نظام تعليق ذكي ومجموعة من أنظمة المساعدة والسلامة، ما يعزز الراحة والثبات أثناء القيادة.

ويمكن القول إن السيارة تقدم معادلة جذابة تجمع بين الفخامة والأداء والكفاءة والتكنولوجيا والمساحة الداخلية. وهي مناسبة لمن يبحث عن SUV كبيرة وعصرية بقوة عالية ونظام هجين قابل للشحن، خصوصاً للعائلات التي تريد سيارة مريحة للمدينة وقادرة على الرحلات الطويلة. ومع ذلك، يبقى توفر البنية التحتية للشحن وقيمة إعادة البيع على المدى الطويل من الأمور التي ينبغي للمشتري دراستها قبل اتخاذ قرار الشراء.