11.2 % نموا في الاستثمار الصيني المباشر بالخارج خلال 11 شهرا

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن الاستثمار الخارجي المباشر غير المالي للصين، سجل نمواً بنسبة 11.2 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 128.63 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري.

وأفادت صحيفة "تشاينا دايلي" نقلاً عن هي يونغتشيان، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، في مؤتمر صحفي، بأن استثمارات المؤسسات الصينية في دول مبادرة "الحزام والطريق" وصلت إلى 30.17 مليار دولار بزيادة نسبتها 5.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت المتحدثة أن حجم المشروعات المتعاقد عليها في الخارج سجل 140.23 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، بنمو نسبته 3.4 في المائة، فيما ارتفعت قيمة العقود الجديدة الموقعة إلى 198.79 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 11.9 في المائة.

وأضافت أن المشروعات المنفذة في دول "الحزام والطريق" بلغت قيمتها 116.14 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي، في حين وصلت قيمة العقود الجديدة الموقعة في هذه الدول إلى 167.95 مليار دولار، بارتفاع نسبته 11.8 في المائة مقارنة بالعام السابق.