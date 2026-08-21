"بروج بي إل سي" توافق على توزيعات أرباح بقيمة 2.41 مليار درهم للنصف الأول من 2026

أكدت شركة "بروج بي إل سي"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، الموافقة على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة 2.41 مليار درهم "656 مليون دولار"، وهو ما يعادل 8.1 فلس للسهم.

وجددت الشركة التأكيد على عزمها توزيع أرباح إجمالية بقيمة 16.2 فلس للسهم عن عام 2026 بأكمله، مع توقع دفع الحصة النهائية البالغة قيمتها 8.1 فلس للسهم خلال الربع الثاني من عام 2027.

ومنذ اكتتابها العام الأولي في شهر يونيو 2022، وزعت "بروج بي إل سي" أرباحاً إجمالية على المساهمين بقيمة تصل إلى 18 مليار درهم "4.9 مليار دولار".

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي"، إن موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيعات الأرباح المرحلية للنصف الأول من عام 2026، تؤكد قوة الأداء المالي لشركة "بروج"، والتنفيذ المنضبط لعملياتها التشغيلية، وقدرة الشركة المستمرة على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وأضاف أنه بدعم من محفظة المنتجات المتخصصة، وعلاوات التسعير القوية، والتركيز على رفع كفاءة التكاليف، تستمر "بروج" في ترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع والتي تتيح لها تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، بالتزامن مع الانتقال إلى المرحلة التالية من النمو ضمن مجموعة "بروج الدولية".

وساهم التأسيس الناجح لــ "بروج الدولية"، الذي اكتمل في 30 مارس 2026، في إنشاء مجموعة أصبحت رابع أكبر مُنتج للبولي أوليفين على مستوى العالم من حيث الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، تجمع بين المنتجات المبتكرة والتقنيات الرائدة والحضور العالمي الكبير.

وأصبحت "بروج بي إل سي" الآن جزءاً من "بروج الدولية"، مما يتيح لها الاستفادة من الحضور العالمي والتقنيات المتطورة ومحفظة المنتجات المتنوعة للمجموعة الجديدة، حيث تساهم هذه المزايا في تعزيز القدرة التنافسية لـ "بروج بي إل سي" على المدى البعيد، وتدعم توسيع نطاق تنوّعها الجغرافي وحضورها على مستوى العالم، بما يعزز قدرتها على خلق القيمة في المستقبل، مع الالتزام الراسخ والمستمر بتقديم عوائد جذابة للمساهمين.