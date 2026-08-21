"برنت" يرتفع إلى 93.82 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة

شهدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، ارتفاعاً طفيفاً للغاية متجهة لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وارتفعت العقود الآجلة لخام " برنت" أربعة سنتات إلى 93.82 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 بالمئة في الجلسة الماضية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 86.78 دولار للبرميل بعد مكاسب 2.3 بالمئة أمس.

وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية، ارتفع سعر "برنت" بأكثر من سبعة بالمئة، والخام الأمريكي بما يزيد على ثمانية بالمئة ليصلا إلى أعلى مستوياتهما ‌منذ 24 يوليو الماضي.