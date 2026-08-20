"برنت" يرتفع إلى 91.87 دولار للبرميل في تداولات الخميس

استقرت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع تباين أداء العقود الآجلة لخامَي برنت وغرب تكساس الوسيط.

وبحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 91.87 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر سنتين إلى 85.81 دولار للبرميل.

وارتفع عقد الخام الأمريكي تسليم أكتوبر، الأكثر تداولا، 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 84.53 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا للجلسة الرابعة على التوالي أمس الأربعاء، وبلغا أعلى مستوياتهما عند التسوية منذ 24 يوليو الماضي.