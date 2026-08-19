«برتڤيل»: تسارع النشاط الاستثماري في القطاع العقاري بأبوظبي

أكدت شركة «برتڤيل» للتطوير العقاري أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، تسارعاً في وتيرة النشاط الاستثماري مع استمرار نمو الطلب على المشروعات السكنية المتكاملة في الإمارة، مستفيدة من الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع.

وقالت «برتڤيل»: إن السوق يشهد معدلات نمو قوية، في ظل تنامي الطلب على الوحدات السكنية، واتساع قاعدة المستثمرين، وتزايد جاذبية المجتمعات المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والاستدامة وتنوع المرافق، مشيرة إلى أن هذا الأداء جاء امتداداً للزخم الذي شهده السوق خلال 2025، عندما سجل القطاع العقاري في أبوظبي تصرفات بقيمة قياسية بلغت نحو 142 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة المبيعات السكنية بنسبة 67% لتصل إلى نحو 76 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أنه في ظل هذه التحولات، تتجه المنافسة بين المطورين بصورة متزايدة نحو المشروعات القادرة على تقديم قيمة تتجاوز الوحدة العقارية، من خلال الجمع بين جودة التصميم والموقع والمرافق والمساحات المفتوحة ومعايير الاستدامة.

وكشفت «برتڤيل» عن ترشيح مشروعها «باب القصر جاردن ريزيدنس 65» في مدينة مصدر ضمن أربع فئات في جوائز العقارات العربية 2026–2027، تشمل أفضل مشروع سكني مستدام – أبوظبي، وأفضل مشروع شقق سكنية – أبوظبي، وأفضل مشروع متعدد الاستخدامات – أبوظبي، وأفضل تصميم معماري لمشروع سكني متعدد الوحدات – أبوظبي. ويكتسب «باب القصر جاردن ريزيدنس 65» بعداً إضافياً من موقعه في مدينة مصدر، إحدى أبرز الوجهات العمرانية المستدامة في أبوظبي، حيث يقوم مفهوم المشروع على تعزيز التكامل بين الطبيعة والعمران وتوفير بيئة سكنية تجمع بين الراحة وجودة الحياة والاستدامة. وتسعى «برتڤيل» من خلال مشروعاتها إلى تعزيز موقعها داخل السوق العقاري في أبوظبي، والاستفادة من نمو الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة، بالتوازي مع مواصلة تطوير محفظة مشروعات تستهدف شرائح مختلفة من المستثمرين والمشترين.