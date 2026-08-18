من دبي وبرشلونة.. «إيوا» تعيد صياغة مفهوم السكن الفاخر عالمياً

تُعد دبي واحدة من أبرز أسواق العقارات في المنطقة والعالم، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وبيئة استثمارية جاذبة، ومشاريع عمرانية مبتكرة تعكس رؤية مستقبلية تقوم على الاستدامة وجودة الحياة. وقد رسخت دبي مكانتها كمراكز عالمية للعقارات الفاخرة، حيث تتلاقى التصاميم المعمارية الحديثة مع أنماط الحياة الراقية، ما جعل السوق الإماراتي وجهة مفضلة للمستثمرين والمطورين الدوليين.

وفي هذا الإطار تتجه شركة «آر إيفوليوشن» للتطوير العقاري إلى توسيع حضورها في سوق العقارات الفاخرة عالمياً، عبر تحويل علامتها «إيوا» إلى منصة دولية متخصصة في تطوير مشاريع سكنية وتجارية وضيافة تركز على الرفاه وطول العمر وجودة الحياة، وذلك انطلاقاً من مشاريعها الحالية في دبي وبرشلونة.

وتأتي هذه الاستراتيجية بعد إطلاق مشروعي «إيوا شجرة الحياة» و«إيوا طريق الماء» في دبي، إلى جانب «إيوا باك دي رودا» و«إيوا 22 بالمز» في برشلونة، فيما تستعد الشركة للتوسع إلى أسواق ووجهات دولية جديدة من خلال مشاريع وشراكات في قطاع الضيافة والعقارات المعززة للرفاه.

وقال إيغور كاربيكوف، رئيس العمليات التجارية في شركة «آر إيفوليوشن»: «يشهد سوق العقارات الفاخرة العالمي تحولات مستمرة، إذ تجاوزت اهتمامات المشترين مجرد التصاميم المعمارية والمساحات والمواقع، وباتوا يبحثون بشكل متزايد عن منازل تدعم نمط حياة عصرية متجددة أكثر صحة وهدوءاً وتوازناً».

وأضاف: يُعد قطاع العقارات المعززة للرفاه واحداً من أسرع القطاعات نمواً ضمن اقتصاد الرفاه العالمي، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030. تبرز مشاريعنا في دبي كيف تترجم فلسفة «إيوا» إلى مشاريع عقارية استثنائية، بما ينسجم مع تركيز إمارة دبي على الارتقاء بجودة الحياة والاستدامة والرفاه.

وبالنظر للمستقبل، يمثل توسع «إيوا» في قطاع الضيافة ضمن بعض الوجهات الأكثر طلباً في العالم المرحلة التالية في مسيرة تطور العلامة التجارية، بالتزامن مع العمل على مبادرات إضافية في مجالي الحياة العصرية المتجددة والرفاه.

ستكشف شركة «آر إيفوليوشن» عن تفاصيل المشاريع والشراكات والمواقع الجديدة فور وصولها إلى المرحلة المناسبة من التطوير.