عقارات دبي تواصل جذب الشركات العالمية

تتصدر دبي مدن العالم في قطاع المساكن والعقارات التي تحمل العلامات التجارية العالمية، حيث تضم عشرات المشاريع المكتملة وقيد التطوير بالتعاون مع أشهر دور الأزياء، شركات السيارات الفاخرة، ومصممي المجوهرات، مستفيدة من بيئتها الاستثمارية المزدهرة وبنيتها التحتية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، وقّعت شركة «تومورو وورلد بروبرتيز»، اتفاقية شراكة رسمية مع علامة الأزياء والفخامة الإيطالية «ميسوني»، تمهيداً لإطلاق مشروع عقاري حصري جديد في دبي.

ويقع المشروع في واحدة من أكثر المجتمعات السكنية طلباً في دبي، حيث يُنتظر أن يجمع بين حيوية الحياة الحضرية وهدوء أجواء الملاذ السكني الراقي.

وتتميز كل وحدة سكنية بتصاميم داخلية من توقيع دار الأزياء العالمية «ميسوني»، تتضمن نقوشها المميزة، وتجهيزات مصممة خصوصاً للمشروع، إلى جانب لوحة ألوان متجددة مستوحاة من الطبيعة الخلابة للموقع.

وقال شو ما، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «تومورو وورلد بروبرتيز»: «متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع واحدة من أشهر العلامات العالمية وأكثرها تميزاً. فهذا المفهوم الجديد سيقدم إلى سوق دولة الإمارات رؤية مختلفة كلياً، تتسم بالتجدد والحيوية، وتضيف بُعداً جديداً إلى تجربة السكن الفاخر».

وتأتي هذه الشراكة بالتعاون مع «أوكتا العقارية»، التي ستتولى حصرياً مهام المبيعات والتسويق وإدارة العلامة التجارية للمشروع.