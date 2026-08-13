9.6 مليارات درهم مبيعات.. «ريبورتاج» تسرّع توسعها العالمي عبر 20 سوقاً

حققت مجموعة ريبورتاج مبيعات بقيمة 9.6 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو سنوي بلغ 90 %، بما يعزز مكانتها بين شركات التطوير العقاري الأسرع نمواً.

وأعلنت مجموعة ريبورتاج، مجموعة التطوير العقاري الدولية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إطلاق موقعها الإلكتروني العالمي الجديد reportagegroup.com، في خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتحول الرقمي والتوسع الدولي.

وتجمع المنصة الجديدة المحفظة العالمية المتنامية لمجموعة ريبورتاج ضمن منظومة رقمية موحدة، بما يوفر للعملاء والمستثمرين والشركاء حول العالم بوابة متكاملة للوصول إلى مشاريع المجموعة السكنية، والأسواق التي تعمل بها، والفرص الاستثمارية المتاحة.

وتأسست مجموعة ريبورتاج عام 2014 وتتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، ونجحت منذ ذلك الحين في التحول إلى مجموعة عقارية دولية تمتد أعمالها اليوم عبر أكثر من 20 دولة، بمحفظة تضم أكثر من 116 مشروعاً وما يزيد على 48 ألف وحدة سكنية، من بينها 34 مشروعاً دولياً.

وقال أندريا نوسيرا، العضو المنتدب لمجموعة ريبورتاج: «لا يقتصر طموحنا على بناء أعمال عقارية أكبر حجماً، بل نهدف إلى بناء علامة تجارية عالمية تمتلك البنية التحتية والخبرة والقدرة على العمل بكفاءة على نطاق دولي. وقد استند نمو مجموعة ريبورتاج دائماً إلى الانضباط بقدر استناده إلى الطموح. ومع استمرارنا في دخول أسواق جديدة، من المهم أن تعكس جميع جوانب أعمالنا، بما في ذلك حضورنا الرقمي، المعايير ذاتها. وتوفر لنا هذه المنصة البنية التحتية التي تتناسب مع حجم ما نعمل على بنائه، كما تمثل مؤشراً قوياً على الاتجاه الذي تسير فيه المجموعة».

من جانبه، قال شربل خوري، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة ريبورتاج: «تمثل هذه المنصة عنصراً محورياً في عملية التحول التي تشهدها المجموعة، وتأتي بالتوازي مع تحول رقمي أوسع نطاقاً نعمل من خلاله على بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل أساليب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء».

وقال محمد عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة ريبورتاج: «دخول أي سوق جديد لا يقتصر على إطلاق مشروع عقاري فحسب، بل يتطلب بناء حضور متكامل حوله. وتمنح منصتنا الرقمية الجديدة كل سوق صوته الخاص ورحلة عميل مصممة بما يناسبه، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هوية مجموعة ريبورتاج ومعاييرها».

ويمتد الحضور الدولي لمجموعة ريبورتاج حالياً عبر أسواق في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، مع مشاريع وعمليات في دول تشمل الإمارات والسعودية ومصر وتركيا وأذربيجان وباكستان وكينيا وأوغندا ورواندا والمغرب وألبانيا وفرنسا والولايات المتحدة.