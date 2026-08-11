تراجع الأسهم الأمريكية مع تقلب النفط.. واستقرار الأوروبية قرب مستويات قياسية

تراجعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، مع تقلب أسعار النفط، عقب تصريحات أفادت بقرب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.20% وستاندرد آند بورز 0.26% كما هبط مؤشر ناسداك 0.56%.

وارتفع سهم «إنفيديا» 1.55% إلى 220.96 دولاراً، بعدما ذكرت وكالة «رويترز» أن كبرى المؤسسات المالية في «وول ستريت» تعمل مع الشركة على إعداد حزمة تمويل بقيمة 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية، مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو غداً الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، وذلك بحثاً عن دلائل حول آفاق السياسة النقدية.

وبدأت شركة «أنثروبيك» سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين محتملين لتعزيز الثقة في ما قد يكون أكبر اكتتاب عام في التاريخ، حيث قدمت تطمينات بشأن وتيرة نموها السريعة واستراتيجياتها.

وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، تواجه الشركة التي تبلغ قيمتها 965 مليار دولار، تحديات تدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في أعمالها بشكل أكثر دقة.

وتشمل التحديات الشعبية المتزايدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأرخص ثمناً المطورة في الصين، والتوترات مع إدارة «ترامب»، وردود الفعل السلبية المتزايدة تجاه بناء مراكز البيانات في أنحاء الولايات المتحدة.

موسم النتائج

واختتمت أسهم أوروبا تداولاتها دون تغير يذكر، ​إذ ظلت تتأرجح قرب مستويات قياسية في ظل تفاؤل بموسم نتائج ​أعمال قوي، وهو ما عوض الحذر الناجم عن الضبابية المحيطة بإمدادات الطاقة التي تعبر مضيق هرمز. واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 660.51 نقطة، محافظاً على مستويات قريبة من أعلى مستوياته على الإطلاق بعد الارتفاع الأحدث المدفوع بالنتائج الإيجابية للشركات، إذ يوازن ⁠المستثمرون بين التفاؤل بشأن الأرباح والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقال ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق لدى شركة (إنتركتيف بروكرز): «السؤال الأهم هو: هل يمكن الحفاظ على زخم الأرباح هذا؟ يبدو أن السوق ترى ‌ذلك». وأضاف: «ما دامت إمدادات الطاقة العالمية لم تتدهور، فمن المعقول الاعتقاد بأن ذلك قد يحدث».

وتشير تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى أن من ‌المتوقع زيادة الأرباح 22% في الربع الثاني ومع ذلك، ‌باستثناء قطاع الطاقة، من المتوقع أن يبلغ نمو الأرباح 11.5%. وقفز قطاع الطاقة 1.7%، في حين ارتفع قطاع التكنولوجيا 1.1%، ما قدم مزيداً من الدعم. ولا يزال هذا القطاع من أفضل القطاعات أداء في أوروبا هذا العام، إذ زاد بنحو ​24% منذ بداية العام. ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بالإضافة إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع، للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار ​أسعار الفائدة.

الأسهم العالمية

المؤشرات الأمريكية

داو جونز _ 0.24 %

ستاندرد آند بورز _ 0.30 %

ناسداك _ 0.64 %

الأسواق الأوروبية

داكس 0.26 %

ستوكس الأوروبي 0.01 %

كاك الفرنسي _ 0.13 %

فايننشال تايمز _ 0.26 %

بورصة طوكيو السوق مغلق