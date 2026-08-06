"سامسونغ" تطلق أحدث هواتفها القابلة للطي غداً وتستعد لطرحها تباعا في 100 دولة

تطلق شركة "سامسونغ" للإلكترونيات غدا الجمعة في كوريا الجنوبية مجموعتها الجديدة من الهواتف الذكية القابلة للطي، والتي تشمل طرازات "غالاكسي زد فولد 8" و"غالاكسي زد فولد 8 ألترا" و"غالاكسي زد فليب 8"، على أن يتبع ذلك مباشرة بدء طرحها في أكثر من 100 دولة حول العالم، من ضمنها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند واليابان.

وذكرت الشركة أن هذه السلسلة المدعومة بأداة الذكاء الاصطناعي "جيميناي" (Gemini) التابعة لشركة "ألفابت"، حققت رقما قياسيا تاريخيا لهواتف "غالاكسي" بتسجيل 1.44 مليون طلب مسبق، استحوذ طراز "غالاكسي زد فولد 8" وحده على 70% منها.

وشهدت السلسلة إقبالا واسعا حيث شكل المراهقون والشباب حتى الثلاثينيات نصف إجمالي الطلبات، مع تضاعف أعداد العميلات من الإناث بأكثر من مرتين مقارنة بالإصدارات السابقة.