قفزة صاروخية شهرية في أسعار النفط

سجلت العقود الآجلة لخام برنت خسائر أسبوعية (في الأسبوع الأخير من يوليو) بنسبة 6.9%، منهية التعاملات عند 90.12 دولاراً للبرميل. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، خسارة أسبوعية بنسبة 5.2 %، إلى 84.67 دولاراً للبرميل. لكن الخامين سجلا مكاسب شهرية في يوليو بنسبة 23 % بالنسبة لخام برنت، و22 % بالنسبة للخام الأمريكي.

تأتي هذه المكاسب الشهرية القياسية لأسعار النفط في يوليو بدعم من محركات أساسية وجيوسياسية متزامنة؛ في ظل تواصل المخاطر والاضطرابات الأمنية وارتفاع تكاليف الشحن وتأخير الإمدادات مع استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية، بالتزامن مع تراجع حاد في المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ما أدى إلى انكماش المعروض الفوري ودفع خام برنت وخام غرب تكساس لتحقيق قفزات شهرية تجاوزت 20 %.