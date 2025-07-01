أكبر مبيعات فصلية في عقارات دبي بـ 184 مليار درهم

سجلت عقارات دبي مبيعات استثنائية، خلال النصف الأول من العام الجاري، هي الأعلى الإطلاق بقيمة تجاوزت 326 مليار درهم، في ظل استمرار الزخم الكبير، وارتفاع مستويات الطلب المحلي والأجنبي، بحسب «دبليو كابيتال»، كما سجل القطاع العقاري في دبي أيضاً أعلى مبيعات فصلية تاريخياً خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 184 مليار درهم بزيادة 47.7% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 124.5 مليار درهم، واستندت الشركة في رصدها إلى بيانات رسمية صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي أظهرت استمرار الأرقام القوية للمبيعات، والتي بلغت 326.64 مليار درهم في النصف الأول من العام، مقارنة بـ 233 مليار درهم، تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 40%، ولكن بزيادة ملحوظة وصلت إلى 82% عن مبيعات النصف الأول من عام 2023، التي بلغت 179.5 مليار درهم.

وسجلت السوق 98.462 ألف صفقة بيع خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 80.230 ألف صفقة في الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع سنوي 22.7%، ما يعكس زيادة واضحة في حجم النشاط العقاري ونمو الطلب.

وبلغت قيمة إجمالي التصرفات العقارية (بما في ذلك المبيعات، والرهون، والهبات) خلال النصف الأول من العام أكثر من 431.1 مليار درهم، من خلال تنفيذ 123.34 ألف صفقة، فيما سجلت الرهون العقارية نحو 83.15 مليار درهم عبر 20.276 ألف صفقة، وبلغت قيمة الهبات حوالي 21.38 مليار درهم من خلال تنفيذ أكثر من 4605 معاملات.

كما سجل القطاع العقاري رابع أعلى أداء شهري له في تاريخ السوق من حيث المبيعات في يونيو، وذلك بعد تسجيل ما قيمته 54.21 مليار درهم، وهي الأكبر للشهر ذاته، وبنمو بلغ 20.7% مقارنة بنحو 44.90 مليار درهم المسجلة في يونيو 2024.

وتأتي مبيعات يونيو رغم عطلة عيد الأضحى بعد الحاجز التاريخي الشهري المسجل في مايو الماضي بقيمة 67.55 مليار درهم، وهي المبيعات الأعلى شهرياً على الإطلاق.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»: «الأداء القوي لسوق العقارات في دبي خلال النصف الأول من 2025 يعكس استمرارية الزخم الإيجابي، الذي شهده القطاع في السنوات الماضية، ويؤكد جاذبية الإمارة للاستثمار العقاري على المستويين الإقليمي والدولي».

وأضاف الزرعوني: «الطلب لا يزال غير مسبوق من داخل الدولة وخارجها، مدفوعاً بعوامل عديدة، أبرزها الاستقرار الاقتصادي، والبنية التحتية المتطورة، وتنوع خيارات التملك، إلى جانب العوائد الإيجارية المرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى».

كما أشار إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر أسواق العقارات تطوراً وتنافسية على مستوى العالم، مدفوعة بالسياسات الحكومية المرنة، والمبادرات المحفزة، التي تستهدف جذب رؤوس الأموال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتوقع الزرعوني أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 مزيداً من النمو في السوق، مدعوماً بالطلب المستمر من المستثمرين الدوليين والمقيمين الجدد، إلى جانب إطلاق عدد من المشاريع الكبرى، التي ستضيف المزيد من التنوع إلى المعروض العقاري، كما أن استمرار معدلات الفائدة عند مستويات مستقرة وتوسع برامج الإقامة طويلة الأمد سيشكلان عوامل داعمة لاستمرار الزخم الإيجابي في السوق.