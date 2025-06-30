يانغو تطلق حل «التنقل» للارتقاء بتجربة النقل في أبوظبي والشارقة

أطلقت مجموعة يانغو، خدمة «التنقل» في أبوظبي والشارقة. تُقدم هذه الميزة المجانية، المُدمجة في تطبيق يانغو الفائق، مسارات وجداول المواصلات العامة، مما يُمكّن السكان والزوار من التنقل في أنحاء الإمارات بسلاسة. وتُوسّع هذه الخدمة منظومة يانغو المتنامية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك خدمات حجز وتأجير السيارات وخدمات التوصيل، مما يعزز رسالة المجموعة المتمحورة حول تبسيط الحياة الحضرية.

وتُتيح الخدمة تخطيط الرحلات بسهولة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن الوصول إلى جداول 33 خط داخلي و 82 خط بين المدن في أكثر من 10 مناطق في أبوظبي، بالإضافة إلى 12 خط داخل الشارقة و 13 خط بين المدن في الإمارة.

وبعد النقر على خيار «التنقل» على الصفحة الرئيسية للتطبيق وإدخال الوجهة، يعرض التطبيق الفائق خيارات متعددة تتضمن مسارات مفصلة، وأوقات تقديرية لمدة الرحلة، وجداول زمنية، ونقاط تحويل، مما يُبسط عملية تخطيط التنقل للمستخدمين. يُعد تطبيق يانغو خياراً موثوقاً للتنقلات اليومية، مثل التنقل من وسط مدينة الشارقة إلى مول الإمارات. كما يوفر إرشادات أساسية أثناء التوقف، ويجد أسرع طريق من المطار إلى أهم معالم أبوظبي السياحية، مثل متحف اللوفر أبوظبي أو جامع الشيخ زايد الكبير.

وقال إسلام عبدالكريم، الرئيس الإقليمي لشركة يانغو الشرق الأوسط: «تتجاوز رؤيتنا مجرد وسائل النقل، فنحن نهدف إلى تبسيط التجارب اليومية ككل، سواء كنت تستقلّ حافلة أو سيارة أجرة أو تستأجر سيارة. يعكس هذا الإطلاق الجديد إيماننا الراسخ بأن التنقل اليومي السلس يعتمد على ما هو أكثر من مجرّد كيفية أو وسيلة النقل، فهناك دور هام للتكنولوجيا في تسهيل وتمكين خيارات النقل في جميع أنحاء الإمارات.»

مع اقتراب موعد مجموعة من الفعاليات الكبرى في أبوظبي، مثل حفل جينيفر لوبيز ومواجهات الملاكمة من يو إف سي، منظمة الفنون القتالية المختلطة الأبرز عالمياً، في شهر يوليو، وكلاهما في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، تُقدم خدمة التنقل الجديدة حلاً ذكياً لتخفيف الازدحام المروري والضغوط المترتبة على مواقف السيارات. وفي الشارقة، والتي تشهد طيفاً من العروض الصيفية على مستوى الإمارة طوال شهر يوليو في مراكز التسوق والأماكن العامة، أصبح بإمكان السكان والزوار الاعتماد على تطبيق يانغو الفائق لتحديد أكثر الطرق العامة فعالية للوصول إلى هذه الأماكن.

كما تتوفر خدمة النقل من يانغو في دبي مع أكثر من 185 خط منتظم، و 15 خدمة نقل بين مراكز التسوق، و 15 خط للنقل البحري. يؤكد هذا التوسع التزام يانغو بالاستثمار في البنية التحتية الذكية للتنقل على مستوى البلاد.