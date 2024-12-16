«الأحواض الجافة» تفوز بمشروع «طاقة رياح بحرية» في ألمانيا

أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية، بالشراكة مع "جنرال إلكتريك فيرنوفا"، عن فوزها بمشروع ضخم لإنشاء وتثبيت محطة "أوست ويند 4" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 2 جيجاواط والتي ستزوّد ما يقرب من مليوني منزل في ألمانيا بالطاقة، من قبل شركة "هرتز 50"، مشغّل نظام نقل الطاقة في شرق ألمانيا، والتي تشمل مدينتي برلين وهامبورغ.

ووفق بيان صادر اليوم، يمثل المشروع خطوة كبيرة على مسار التزام ألمانيا بالطاقة المتجدّدة.وسيتم ربط مشروع "أوست ويند 4" لطاقة الرياح في بحر البلطيق مع الشبكة الوطنية للكهرباء، باستخدام أحدث تقنيات التيار المباشر عالي الجهد بقوة 525 كيلو فولت، لأول مرة في ألمانيا، لإرساء معايير جديدة للكفاءة في نقل الطاقة لمسافات طويلة.ويقع المشروع على بُعد 30 كيلومتراً شمال شرق جزيرة روغن،

ويتضمن إنشاء محطات تحويل كهرباء بحرية وبرية ونظام كابلات التيار الكهربائي المستمر بطول 110 كيلومترات يربط بين البرّ والبحرّ.وستتولى شركة الأحواض الجافة العالمية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، إدارة أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والتركيب للهياكل العلوية وهياكل الأساسات لمحطات تحويل طاقة الرياح.

وسيتم تصنيع الجزء العلوي في الأحواض الجافة العالمية - دبي، حيث ستدمج فيه المعدات المتقدمة المصممة والمصنعة في أوروبا، وعند الانتهاء، سيتم نقل المنصّة وتركيبها في المياه الاقليمية الألمانية.وستقوم شركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا" بتوريد تقنية التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد، بما في ذلك محولات الجهد، والنواقل، ومفاتيح العزل بالغاز الخالية من SF6، والأعمال المدنية لمحطة المحوّلات البرية، ومعدات أتمتة الشبكة.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إن هذا المشروع يعكس التزام مجموعة موانئ دبي العالمية المستمر برسالتها الهادفة لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة والنموّ الاقتصادي، وتساهم شركة الأحواض الجافة العالمية في مشروع "أوست ويند 4" بدور هام يؤكد تميزّها التقني والتزامها بتطوير بنية تحتية حديثة للطاقة المستدامة، ومع التطور الذي يشهده قطاع الطاقة العالمي، نحافظ على التزامنا الثابت بتوظيف خبراتنا وقدراتنا في الابتكار لدعم مبادرات التحوّل إلى الطاقة النظيفة والتنمية الاقتصادية.

ن جانبه، قال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، إن هذا الإنجاز يؤكد الالتزام الثابت بالابتكار والاستدامة، ويضع معايير جديدة لمشاريع طاقة الرياح البحرية، ويعزز الجهود العالمية لبناء مستقبل أكثر استدامة، كما يعتبر المشروع " نموذجاً لقوة التعاون الدولي في تعزيز حلول الطاقة المتجددة".

من ناحيته قال ستيفان كابفيرر، الرئيس التنفيذي لشركة "50 هرتز ترانسميشن"، إن تعهيد هذا المشروع لشركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا" وشركة الأحواض الجافة العالمية يعتبر بداية فصل جديد لاستخدامات طاقة الرياح في بحر البلطيق، وتعد شركة "50 هرتز" أول مشغل لنظام نقل الطاقة يستخدم تقنية 2 جيجاواط/525 كيلوفولت في هذه المنطقة البحرية، بما يمثل إنجازاً رائداً للشركة.

وأكد حرص شركته على الاستفادة من جميع الإمكانيات التقنية والاقتصادية لطاقة الرياح البحرية في بحر البلطيق، وذلك بالاعتماد بشكل أساسي على تقنية التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد.من جهته قال فيليب بيرون، الرئيس التنفيذي لأعمال الكهربة شركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا"، إن المشروع يمثل محطة هامة في رحلة الشركة نحو الكهربة وإزالة الكربون، بالاعتماد على طاقة نظيفة قادرة على حماية العالم، كما يؤكد أهمية طاقة الرياح البحرية في ضمان أمن الطاقة الأوروبي وتسريع التحوّل العالمي في مجال الطاقة، بالاستفادة من تقنية الشركة المتقدمة لنقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد.