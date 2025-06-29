المنشآت السياحية تدعم مبادرات سلامة الأغذية في رأس الخيمة

تهدف المبادرة، التي أطلقتها إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد للتجارب السياحية عالية الجودة، ونفذ عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية في رأس الخيمة على مدار العام الماضي مجموعة من المبادرات الرائدة في سلامة الأغذية، بما في ذلك برامج شاملة لتأهيل الموظفين في مجال نظافة الأغذية وسلامتها، وإجراء عمليات تدقيق داخلي منتظمة، وتدريبات تنشيطية لضمان الامتثال المستمر لأحدث لوائح سلامة الأغذية.

وجذبت المبادرة العديد من المنشآت الفندقية للمشاركة فيها ضمن جائزة رأس الخيمة السنوية لسلامة الغذاء 2025، حيث فاز فندق سيتي ماكس رأس الخيمة بجائزة «أفضل منشأة غذائية في قطاع الفنادق»، وحصد الفندق الجائزة تكريماً لالتزامه الاستثنائي بسلامة الغذاء، وممارسات النظافة، والتميز التشغيلي في قطاع الضيافة. ويعزز هذا الإنجاز مكانة سيتي ماكس كعلامة تجارية موثوقة في قطاع الضيافة، تضع رفاهية الضيوف في صدارة عملياتها.

وحصل الفندق على الجائزة بعد تقييم دقيق أجرته لجنة تحكيم رفيعة المستوى. والتزمت عملية التقييم بالمعايير لسلامة الغذاء والأنظمة المعتمدة، مما يضمن عملية اختيار عادلة وشفافة ومهنية. وتضمنت عملية التقييم قياس الأداء بناءً على عدة معايير، بما في ذلك ممارسات مناولة الأغذية، ونظافة المطبخ، وتدريب الموظفين، وتطبيق الأنظمة.

وقال ساتيش نامبيار، رئيس العمليات في فنادق سيتي ماكس: «يعتبر الفوز بهذه الجائزة نتيجة مباشرة لتركيز فريقنا المستمر على تطبيق معايير صارمة لسلامة الأغذية والنظافة والحفاظ عليها. يسرنا الحصول على هذا التقدير من بلدية رأس الخيمة، وسنواصل المحافظة على هذه المعايير التي تشكل جزءاً أساسياً من عملياتنا».

وتهدف جائزة رأس الخيمة لسلامة الغذاء إلى الارتقاء بمعايير الصحة العامة والسلامة في الإمارة، من خلال تكريم التميز في المؤسسات الغذائية والأداء الفردي في هذا القطاع.

وصرح متحدث باسم إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن فندق سيتي ماكس رأس الخيمة يمثل نموذجاً يحتذى كمؤسسة غذائية متميزة، وأن التزام الفندق بسلامة الغذاء والتطبيق المستمر لأفضل الممارسات العالمية، يضع معايير جديدة في قطاع الفنادق والضيافة.