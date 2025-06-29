نيسان تكشف النقاب عن «باترول» و«Z نيسمو» 2026

أكد عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات، أن إطلاق سيارتي باترول وZ نيسمو 2026 يمثل إنجازاً آخر في مسيرة نيسان والتزامها بتوفير تجربة قيادة ممتعة للعملاء. على مر السنين، دأبت نيسان على تطوير سلسلة نيسمو لتلبية احتياجات وتوقعات عملائها الذين يعشقون كلاً من القدرة والأداء.

وقال تانسل بمناسبة الكشف عن نيسان باترول وZ نيسمو 2026: «تشكل باترول نيسمو امتداداً طبيعياً لإرث باترول العريق، حيث طورت خصيصاً لتجسد روح الأداء العالي التي تنشدها المنطقة. ومنذ إطلاقها الأول قبل نحو عقد من الزمن حصرياً في الشرق الأوسط، لبت نيسمو تطلعات عشاق القيادة الرياضية من خلال دمج القوة الأسطورية لباترول بلمسات هندسية مستوحاة من عالم رياضة السيارات، تجمع هذه النسخة بين قدرات القيادة على الطرق الوعرة والتعديلات الديناميكية المستقاة من خبرة نيسان العالمية في السباقات، ما يمنحها تحكماً أكثر دقة، وانسيابية محسنة، وتجربة قيادة رياضية تعكس تراث نيسمو العريق - وكل ذلك مع الحفاظ على الاعتمادية التي لطالما ميزت باترول».

وأضاف تانسل: «ما يمنح باترول نيسمو مكانتها الفريدة هو كونها حصرية لمنطقة الشرق الأوسط، في تأكيد واضح على العلاقة المتينة بين نيسان والمنطقة، والدور المحوري الذي لعبه عملاؤها في تشكيل هذا الطراز الأيقوني. فهي ليست مجرد سيارة عالمية مكيفة للأسواق المحلية، بل ثمرة رؤية خاصة طورت بعناية لتلبي احتياجات السائقين هنا، بدءاً من هندستها ووصولاً إلى أدق تفاصيل تصميمها».

وقال عرفان تانسل: «كشف النقاب أيضاً عن سيارة Z نيسمو الجديدة كلياً، والتي تجسد أعلى مستويات الأداء في سلسلة سيارات نيسان الرياضية، تأتي مزودة بمحرك V6 مزدوج التوربو معدل خصيصاً لطرازات نيسمو، إلى جانب تحسينات ديناميكية هوائية ونظام تعليق وفرامل مصممة خصيصاً للحلبات. صممت Z نيسمو لتقديم تجربة قيادة مشوقة تنبض بالإثارة. ويعكس تصميمها عقوداً من خبرة نيسان في عالم السباقات، ليمنح عشاق الأداء تجربة قيادة دقيقة، سريعة الاستجابة، وعالية الكفاءة، مع الحفاظ على تراث Z العريق».

وأوضح تانسل أن إطلاق طرازات نيسمو 2026 يدفع رحلة نيسان إلى آفاق جديدة، مستنداً إلى جينات العلامة التجارية المرتبطة بعالم السباقات والأداء، وشغفها بالقدرة المثلى على الحلبات، بما يلبي تطلعات عملائنا في تجارب قيادة استثنائية.