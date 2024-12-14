مولدافيا تعلن حالة طوارئ بسبب خطر انقطاع إمدادات الغاز الروسي

وافق البرلمان المولدافي الجمعة على فرض حالة طوارئ لمدة 60 يوما تحسّبا لانقطاع متوقع لإمدادات الغاز الروسي عبر منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لموسكو.

وأعلن البرلمان في بيان أن الإجراء الاستثنائي أقرّ بغالبية 56 من أصل 101 نائب، مضيفا "اعتبارا من 16 ديسمبر، ستُطبّق حال الطوارئ في سائر أنحاء جمهورية مولدافيا".

وعزت الحكومة هذا الإجراء إلى "عدم كفاية موارد الطاقة، ما يؤثر بشكل مباشر وفوري على أمن الدولة والمواطنين"، مشيرة إلى أن إعلان حال الطوارئ سيتيح لها التصرف سريعا في حال حدوث مشكلة وبالتالي تجنّب "أزمة إنسانية".

وخلال المداولات، قال رئيس الوزراء دورين ريتشان "يتعين علينا ضمان أن هذا الشتاء هو الأخير الذي يمكن أن يهدّد فيه الكرملين أمن الطاقة لدينا".

وبدأت مولدافا، بقيادة رئيستها المناصرة لأوروبا مايا ساندو، في تنويع مصادر إمداداتها، لكن لا يمكنها حاليا الاستغناء عن كوكيورجان، محطة الطاقة الحرارية الواقعة في ترانسدنيستريا والتي تزوّد مولدافيا نحو 70% من احتياجاتها من الكهرباء المنتجة من الغاز الروسي الذي يصل عبر أوكرانيا.

لكنّ كييف أعلنت أنها لن تجدّد بعد 31 ديسمبر العقد المبرم بينها وبين روسيا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكتها الواسعة من خطوط أنابيب الغاز.غير أن رئيس الوزراء المولدافي اعتبر أنّ هذه الحجة واهية إذ يمكن لعملاق الغاز الروسي "غازبروم" استخدام طرق أخرى لنقل الغاز بحكم التزاماتها التعاقدية التي تمتد حتى 2026