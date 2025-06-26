«أميرة» تضع حجر أساس مشروعها الأول «بوندز أفينيو ريزيدنس» في جزر دبي

أعلنت أميرة للتطوير العقاري رسمياً عن بدء أعمال بناء مشروعها الأول «بوندز أفينيو ريزيدنسز» في جزر دبي، الوجهة الجديدة على الواجهة البحرية، الواقعة بالقرب من منطقة ديرة التاريخية في وسط مدينة الإمارة وسوق الذهب.

يمثل هذا الحفل انطلاق أعمال بناء المشروع، بعد شهر واحد فقط من إطلاق أميرة للتطوير العقاري مشروعها الأول «بوندز أفينيو ريزيدنسز».

وأقيم حفل وضع حجر الأساس في موقع المشروع في 25 يونيو، وحضره كبار المسؤولين والأعضاء المؤسسون والشركاء الاستراتيجيون، وأصحاب المصلحة الرئيسيون، بمن فيهم مستشارو المشروع، والمقاول الرئيسي.

وقال محمد يوسف جعفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أميرة للتطوير، خلال حفل وضع حجر الأساس: «بوندز أفينيو ريزيدنسز أكثر من مجرد مشروع تطويري؛ إنه شهادة حية على وعدنا بتقديم الرقي والابتكار والقيمة المستدامة. واليوم، نتخذ الخطوة الأولى نحو إنشاء عنوان سيعيد تعريف الحياة الساحلية للأجيال القادمة».

سيضم مشروع «بوندز أفينيو ريزيدنسز» مزيجاً مختاراً بعناية من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، ومنازل تاون هاوس أنيقة وثلاث غرف نوم، وشقق بنتهاوس فاخرة بأربع غرف نوم. تتراوح مساحات الوحدات بين 810 و4,416 قدماً مربعة، بأسعار تبدأ من 1.63 مليون درهم و9.95 ملايين درهم، ما يضمن خيارات متنوعة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين. صُممت الوحدات لتحقيق أقصى استفادة من المساحة والإضاءة الطبيعية، وتتميز بتصميمات انسيابية خالية من الزوايا، تتخطى قيود التصميم التقليدية. توفر النوافذ البانورامية إطلالات بانورامية خلابة على مياه الخليج العربي الفيروزية، وأفق دبي الشهير، ما يعزز الحياة اليومية بمناظر خلابة.