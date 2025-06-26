«مشاريع العتيبة» تحتفي باليوبيل الفضي على تأسيسها

احتفت مشاريع العتيبة - إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات - بمناسبة مرور اليوبيل الفضي على تأسيس الشركة.

وجرى تنظيم احتفال كبير بمرور 25 عاماً على تأسيس «مشاريع العتيبة» في مقر الشركة الجديد بالعاصمة أبوظبي.

وقال عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة: «يسعدنا أن نحتفي بمرور 25 عاماً على تأسيس «مشاريع العتيبة»، حيث تعتبر صرحاً اقتصادياً وطنياً، ونجحت في تحقيق العديد من المشاريع والإنجازات الاقتصادية طوال مسيرتها، ما مكنها أن تكون إحدى الشركات الرائدة على مستوى الدولة».

وأضاف العتيبة: «وفي هذه المناسبة لا بد من الإشادة بالرعاية والدعم، الذي توليه القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للقطاع الخاص وتشجيعه لتحقيقه مزيداً من النمو في الأعمال والتوسع، ما يمكن الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة».

وتطرق العتيبة في كلمته إلى الجهود الكبيرة، التي قام بها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «قائد التمكين»، طيب الله ثراه، في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي ودولة الإمارات، وتحقيق الريادة والتميز بما جعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجالات الاستثمار والاقتصاد، بحسب المؤشرات العالمية، ووجهة لاستقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وتابع العتيبة: «كما نشير إلى الدعم والتشجيع من قبل والدي المغفور له، سعيد بن أحمد العتيبة، الرئيس الأسبق لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الذي شجعني ووجهني لدخول القطاع الخاص، وإطلاق «مشاريع العتيبة» لتكون اليوم إحدى الشركات الرائدة على مستوى الدولة».

وأعرب عن أمله بأن تواصل «مشاريع العتيبة» مسيرة النمو والنجاح في أعمالها وشركاتها، لتكون بين أهم الشركات الاقتصادية الرائدة على مستوى دولة الإمارات، وتواصل خطط التوسع المستقبلي سواء من حيث الأنشطة الاقتصادية أو الوجود على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأثنى سعادته على الجهود التي بذلتها إدارة «مشاريع العتيبة» وموظفوها، وإنجاح أعمالها المختلفة، خاصة مدينة «لابوتل» العمالية، التي تعتبر من أهم المدن العمالية على مستوى الدولة، إلى جانب شركات لوندرستك، كلينبرو، كيتشينكو، اليسا كوتور، بيلدالوت.

وقام عتيبة بن سعيد العتيبة على هامش الحفل بتكريم الموظف زياد السِيدة، الذي أمضى أكثر من 50 سنة في العمل ضمن شركات المغفور له سعيد بن أحمد العتيبة، وواصل العمل في «مشاريع العتيبة».

كما جرى تكريم الموظفين، الذين أمضوا أكثر من 15 عاماً في «مشاريع العتيبة» تقديراً لأعمالهم وجهودهم في مسيرة وأعمال الشركة.