مجموعة الفهيم وكيلاً لـ«رووي» الصينية في الإمارات بعد التعاون مع «سايك»

أعلنت مجموعة الفهيم أن «رووي» – العلامة التجارية الصينية الشهيرة للسيارات التابعة لشركة «سايك» قد أصبحت جزءاً من محفظتها للسيارات، وأصبحت بذلك وكيلاً لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية التعاون والشراكة بين مجموعة الفهيم وشركة «سايك» وشنغهاي سيلفرستونز، الذي أقيم في مقر قنصلية دولة الإمارات في شنغهاي بحضور مهند النقبي القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في شنغهاي.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية كلاً من أحمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم، وسامباث كومار مستشار رئيس مجلس الإدارة، ومنذر الرفاعي مستشار رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر تشين المدير العام لشركة SMPV، وزانغ وين المدير العام لشركة شنغهاي سيلفر ستونز لخدمات السيارات المحدودة، وزانغ ليانغ المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتبر شركة «سايك» إحدى شركات السيارات الرائدة في الصين، وفي شهر أغسطس من العام 2024، احتلت «سايك موتور» المرتبة 93 على قائمة فورتشن العالمي لأفضل 500 شركة في مجال صناعة السيارات، حيث حافظت على مكانتها الرائدة بين شركات السيارات الصينية.

وتقدم «رووي»، التي تصنّع السيارات من الفئة المتوسطة وصولاً إلى الفئة الفاخرة، مجموعة متنوعة من سيارات السيدان، وسيارات الدفع الرباعي، والسيارات الهجينة، والسيارات الكهربائية، حيث تتوفر هذه السيارات بخيارات البنزين والسيارات الكهربائية بالكامل.