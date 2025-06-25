«برتڤيل» تطلق خدمة البث المباشر لمواقع مشاريعها في أبوظبي

أعلنت شركة برتڤيل للتطوير العقاري عن إطلاق خدمة البث المباشر من مواقع مشاريعها السكنية قيد الإنشاء في ياس باي ومدينة مصدر، عبر الرابط: live.burtville.com، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتقديم تجربة شراء أكثر شفافية في السوق العقاري الإماراتي.

وتمكن هذه الخدمة عملاء «برتڤيل» من متابعة التقدم الفعلي لأعمال البناء لحظة بلحظة، ومن أي مكان في العالم، ما يعكس التزام الشركة الراسخ بمبادئ الشفافية والمصداقية في تنفيذ وتسليم المشاريع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية برتڤيل للتحول الرقمي، والتي تشمل أيضاً، جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد داخل الوحدات والمباني، وتصوير جوي باستخدام طائرات الدرون لتوثيق مراحل التشييد، و تحديثات مرئية دورية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

تجسد هذه المبادرة رؤية «برتڤيل» في توفير تجربة استثمارية متكاملة تبدأ من لحظة الحجز حتى استلام الوحدة، بما يعزز مكانتها كشركة تطوير عقاري رائدة تقدم مشاريع سكنية عالية الجودة في أبرز المواقع الحيوية في أبوظبي.

وكشفت الشركة عن تقدم الأعمال الإنشائية بكل مشاريعها، حيث تم إنجاز 66% من مشروع «ڤيل 11»، و20% بمشروع «ڤيل 12»، فضلاً عن إنجاز 20% بمشروع «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18»، و15% بمشروع «باب القصر ريزورت ريزيدنس 19» بمدينة مصدر.

وفي منطقة ياس باي، تسير الأعمال الإنشائية في مشروع باب القصر ريزيدنس 25 بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت بنسبة الإنجاز 21%، وفي مشروع «باب القصر ريزيدنس 31» وصلت نسبة الإنجاز إلى 19%.

وأكدت شركة برتڤيل للتطوير العقاري التزامها بتسليم جميع هذه المشاريع قبل نهاية عام 2028، ما يعزز من ثقة المستثمرين في مشاريع الشركة وفي السوق العقاري بالإمارات.