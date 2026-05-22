جمارك دبي تبحث التعاون التجاري والبحري مع الكويت





بحث معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مع سعادة خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مجالات النقل البحري والتبادل التجاري والجمارك، وذلك خلال لقائهما في مقر المؤسسة بدبي.

وسلط اللقاء الضوء على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة بهدف تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد وتسهيل انسيابية حركة التجارة، وأكد عبدالله بن دميثان دور مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دعم مجتمع الأعمال في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وأشاد الزعابي بمبادرات المؤسسة وجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة الكويت، مثنياً على سرعة وكفاءة استجابة المؤسسة في التعامل مع حادث ناقلة النفط الكويتية «السالمي» أثناء وجودها في مياه دبي، نظراً للدور المحوري الذي قامت به سلطة دبي البحرية في إدارة الحادث والاستجابة له.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين في القنصلية الكويتية بدبي