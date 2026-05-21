لينتارا التابعة لآركابيتا تطوّر مستودعًا لوجستيًا جديدًا في المنطقة الحرة بجبل علي ‏









أعلنت دي أس ڤي ‏‎(DSV)‎، شركة النقل والخدمات اللوجستية العالمية الرائدة، ‏وآركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، من خلال منصة التطوير ‏العقاري التابعة لها شركة لينتارا العقارية‎(Lintara Properties) ‎، عن استكمال تطوير مستودع حديث للخدمات اللوجستية ‏بمساحة 30 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، صُمّم وفق مواصفات خاصة وزُوّد بأحدث التقنيات.‏

ويعكس هذا المشروع التزام شركة دي أس ڤي ‏‎(DSV)‎‏ طويل الأمد تجاه السوق الإماراتية ومنطقة الشرق الأوسط، ومواصلة ‏استثماراتها في توسيع طاقتها الاستيعابية وقدراتها التشغيلية في دبي، بما يؤكد ثقتها بآفاق النمو طويل الأمد للسوق والدور المحوري ‏الذي تؤديه دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.‏

وبهذه المناسبة، قال كريس مندونكا، العضو المنتدب بشركة دي أس ڤي (‏DSV‏) دبي: "يسعدنا افتتاح هذه المنشأة العصرية التي ‏تعزز قدراتنا التشغيلية لخدمة عملائنا الإقليميين والعالميين، وحتى في ظل الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نواصل ‏العمل على توسعة طاقتنا الاستيعابية انطلاقًا من ثقتنا الكبيرة بالنمو طويل الأمد للمنطقة، والدور المحوري الذي تلعبه دولة ‏الإمارات كبوابة رئيسية للتجارة العالمية".‏

وقد تم تطوير المستودع وتسليمه بالكامل وفق مواصفات خاصة، حيث تولت شركة لينتارا العقارية‎ ‎تنسيق أعمال التطوير ‏والإنشاء، فيما قامت مجموعة أمانة بدور المقاول الرئيسي، مع اعتماد أحدث أساليب البناء، بما في ذلك تقنيات البناء المعياري ‏والتنفيذ خارج الموقع، بما أسهم في إنجاز المشروع بكفاءة عالية ووفق المواصفات المعتمدة.‏

‏ ومن جهته، قال الشيخ عيسى بن حسام آل خليفة، المدير التنفيذي ورئيس القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال ‏إفريقيا بمجموعة آركابيتا والرئيس التنفيذي لشركة لينتارا العقارية " تعكس هذه المنشأة، التي تم تطويرها وفق أعلى المواصفات ‏الفنية، قدرة لينتارا ومجموعة آركابيتا على تطوير وتسليم أصول لوجستية متقدمة ومعقدة تلبي متطلبات كبرى الشركات العالمية. ‏وقد صُمّم هذا المستودع خصيصًا لاستيعاب متطلبات لوجستية متزايدة التعقيد، بدءًا من المستحضرات الدوائية والبضائع ‏الخاضعة للتحكم بدرجات الحرارة، وصولاً إلى المواد الخطرة، بما يدعم سلاسل الإمداد عبر توفير حلول لوجستية مرنة ومستدامة ‏ومتقدمة".‏

ويقع المستودع في القطاع الجنوبي من مجمّع دي أس ڤي (‏DSV‏) في المنطقة الحرة بجبل علي، بما يعزز الحضور التشغيلي للشركة في ‏دبي، التي تُعد مركزًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية، ويدعم قدرتها على مواكبة التطوّر المستمر في سلاسل الإمداد والتموين ‏واحتياجات العملاء.‏

ويعد هذا المرفق من الفئة الأولى (‏Grade A‏)، وقد جرى تطويره وفق مفاهيم التصميم المعتمدة لدى شركة دي أس ڤي (‏DSV‏)، والتي ‏تم تطويرها عبر سنوات من الخبرة التشغيلية والممارسات المثلى، ويضم المستودع مساحات تخزين داخلية عالية الارتفاع بحد ‏أقصى يبلغ 17.3 مترًا، وسعة تقارب 75 ألف موقع تخزين، إضافةً إلى مساحات واسعة للتحميل والتنزيل ومناطق تخزين خارجية ‏مسقوفة. كما يقع المستودع ضمن الموقع ذاته الذي يضم المقر المحلي لشركة دي أس ڤي (‏DSV‏)، بما يدعم انسيابية العمليات ‏اليومية ويعزز التواصل المباشر مع العملاء.‏

ويشمل المستودع كذلك ساحة خارجية مرصوفة تتيح استيعاب شرائح إضافية من العملاء، إلى جانب مساحات مخصصة ‏للمستحضرات الدوائية، ومناطق مجهزة بالتحكم بدرجات الحرارة، وغرف تبريد، وورش عمل، ومناطق مخصصة للبضائع الخطرة، ‏وطابق ميزانين واسع لخدمات القيمة المضافة، فضلًا عن مكاتب مخصصة للكوادر الإدارية التابعة للعملاء. وقد صُممت هذه ‏المرافق لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.‏

وانطلاقًا من التزام شركة دي أس ڤي (‏DSV‏) بالاستدامة، تم تصميم المرفق بما ينسج مع معايير ليد ‏LEED‏ الفضية، مع دمج أنظمة ‏عالية الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق ممارسات إنشائية تراعي الجوانب البيئية.‏

ومع استمرار تطوّر التجارة العالمية، تولي الشركات أهمية متزايدة للمرونة التشغيلية وتنويع العمليات والقرب من الأسواق ‏الرئيسية. ومن خلال تعزيز حضورها في دبي، تسعى شركة دي أس ڤي (‏DSV‏) إلى تمكين عملائها من التعامل بكفاءة مع المتغيرات ‏المختلفة، مع المحافظة على استمرارية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويؤكد هذا الاستثمار رؤية الشركة بأن البنية ‏التحتية اللوجستية الحديثة ذات المواقع الاستراتيجية في دولة الإمارات ستظل عنصرًا أساسيًا في تعزيز سلاسل الإمداد ودعم ‏نموها على المدى الطويل.‏

عن آركابيتا

آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة تركّز بشكل أساسي على الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقار، وقد بلغت ‏القيمة الإجمالية لاستثماراتها على مدى أكثر من 30 سنة ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات ‏المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في ‏مملكة البحرين.‏

عن دي أس ڤي ‏DSV

تهدف دي أس ڤي ‏DSV‏ إلى المحافظة على استمرارية وسلاسة انسياب سلاسل إمداد وتموين عملائها. وتنقل الشركة ملايين الشحنات ‏لعملائها كل سنة، وتؤمن موثوقية وكفاءة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل جوًا وبحرًا وبرًا وبالسكك الحديدية إلى جميع أنحاء ‏العالم دائم التغير. ورؤية دي أس ڤي ‏DSV‏ هي تحقيق استدامة النمو والقيمة في المدى الطويل لعملاء الشركة وموظفيها ومساهميها ‏والمجتمع عمومًا.‏

يعمل لدى دي أس ڤي ‏DSV‏ ما يقرب من 15.000 موظف في أكثر من 90 دولة، يحرصون جميعهم على تقديم تجارب ممتازة للعملاء ‏وخدمات ذات جودة نوعية عالية. ويمثل التزام الشركة بالاستدامة في ممارسة أعمالها دون التأثير سلبًا على البيئة أو المجتمع، عنصرًا ‏أساسيًا في استراتيجية أعمال الشركة. ‏

عن لينتارا العقارية

لينتارا العقارية شركة عقارية خليجية تحظى بثقة كبرى المؤسسات العالمية، متخصصة في تقديم خدمات المشورة والتطوير وإدارة ‏العقارات الصناعية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بحضور راسخ في المنطقة‎.‎

تعمل لينتارا في الأسواق الإقليمية الرئيسية، وتمتلك العلاقات المحلية والخبرة الفنية اللازمة لمساعدة عملائها على تحديد الفرص ‏الاستثمارية وتطويرها. ويضم فريق إدارتها نخبة من الكفاءات التي تمتلك عقودًا من الخبرة في القطاع العقاري، وتربطها شراكات طويلة ‏الأمد مع شركات عالمية بارزة مثل‎ DSV ‎والعبيكان وفلو وآيرون ماونتن‎.‎

وقد عمل الفريق جنبًا إلى جنب مع هذه الشركات على تسليم مشاريع كبرى وفق أعلى المعايير العالمية، وابتكار حلول جديدة ساعدت على ‏تحقيق رؤية الشركة. واليوم، وبفضل مزيجها الفريد من الدراية المحلية والمصداقية العالمية، أصبحت لينتارا الشريك المفضل للشركات ‏العالمية الراغبة في التوسع الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي.