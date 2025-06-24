«إيفانتي» تؤكد التزامها بالامتثال الإماراتي في الأجهزة المحمولة

أعلنت شركة «إيفانتي»، المتخصصة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الآمنة والذكية، عن توسيع قدراتها في مجال إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)، من خلال منصتي «إيفانتي نيورونز لإدارة الأجهزة المحمولة»، و«إندبوينت مانجر موبايل»(EPMM).

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع المعايير الوطنية للأمن السيبراني الصادرة عن مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، بما يعزز من قدرة المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي على التحكم في تنقل البيانات المؤسسية، والوصول الآمن إليها.

ومع تسارع التحول الرقمي واعتماد نماذج العمل الهجين في المنطقة بات تأمين الأجهزة الطرفية المحمولة يشكل أولوية استراتيجية. وتوفر منصة «إيفانتي» توافقاً شاملاً مع الأجهزة، وتحكماً آمناً في الوصول، وتطبيقاً مركزياً للسياسات على كل من أجهزة العمل والأجهزة الشخصية المستخدمة في بيئة العمل (BYOD)، بما يتماشى مع الإرشادات الفيدرالية الإماراتية، ومتطلبات حماية البيانات على مستوى الخليج.

وقال حسني حمود، المدير العام لشركة «إيفانتي»، التي تدير عملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر «آي في إم إي إم إي»: «تم تصميم منصتنا لإدارة الأجهزة المحمولة خصيصاً لتلبية المتطلبات التنظيمية والتشغيلية في منطقة الخليج. وبينما تواصل الإمارات ودول المنطقة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار السيبراني نفخر بتقديم حلول توفر رؤية كاملة، وتحكماً شاملاً وحماية متقدمة – دون التأثير على تجربة المستخدم أو كفاءة الأداء».

وتوفر منصة «إيفانتي» مجموعة من المزايا المتقدمة، تشمل التشفير، والمصادقة المعتمدة على مبدأ الثقة المعدومة (Zero Trust)، وإمكانات القفل والمسح عن بعد، فضلاً عن التكامل السلس مع أنظمة إدارة موحدة للأجهزة (UEM)، ومنصات الامتثال المؤسسية، ما يجعلها الخيار المفضل للجهات الحكومية، وقطاعات الاتصالات، والمؤسسات المالية الساعية إلى الامتثال لأعلى المعايير.

من جانب، قال علي إكرام، المدير الفني في «إيفانتي»– الشرق الأوسط: «لم تعد إدارة الأجهزة المحمولة مجرد خيار تقني، بل أصبحت عنصراً محورياً في منظومة الامتثال المؤسسي. ومن خلال منصتنا يمكن للمؤسسات فرض السياسات التنظيمية على نطاق واسع، وإدارة بيئات متعددة الأنظمة، والاستجابة للمخاطر بفعالية عبر التحديثات والسياسات الآلية».

وتلتزم «إيفانتي» بمواءمة خريطة طريقها التقنية مع الأطر التنظيمية المتجددة في المنطقة، بما في ذلك معايير ضمان المعلومات في دولة الإمارات، وإطار الأمن السيبراني الصادر عن مؤسسة النقد السعودية (SAMA)، وإرشادات Q-CERT في قطر.

وفي ظل النمو المتسارع لأنظمة الأجهزة المحمولة في القطاعات الحيوية على مستوى الخليج تؤكد «إيفانتي» التزامها المستمر بدعم بيئات العمل الرقمية الآمنة والمتوافقة، من خلال حلول ذكية ومتقدمة لإدارة الأجهزة المحمولة، بما يتماشى مع أولويات الأمن السيبراني الوطنية.