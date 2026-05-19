"ألفا سبورت" تستعرض حلولاً متطورة لتعزيز حماية المركبات المدرعة خلال "آيسنار 2026"





استعرضت شركة "ألفا سبورت للتجارة العامة - Alpha Support General Trading"، المتخصصة في توريد قطع الغيار والإكسسوارات المتقدمة للمركبات المدرعة، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، أحدث حلولها الابتكارية وتقنياتها المتطورة الموجهة لقطاع الآليات المصفحة والعسكرية، بما يعزز مستويات الحماية الذاتية والكفاءة التشغيلية للمركبات المستخدمة في المهام الأمنية والعسكرية الحرجة.

وقال عبد الواحد جينكارائي، مدير تطوير الأعمال في الشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة توفر لقطاع التحصين العسكري مصفوفة متكاملة من العجلات والجنطات المطابقة لأعلى المعايير والمقاييس الدولية المعتمدة، والمخصصة لطرازات إستراتيجية من الآليات، وفي مقدمتها مركبات "LC300" و"LC79" (الشاص)، إلى جانب عدد من الطرازات المحورية الأخرى المستخدمة في البيئات والميادين الأمنية والعسكرية.

وأوضح أن الشركة تقدم كذلك أنظمة الإطارات المقاومة للثقب والانفجار "Run Flat" فائقة التطور، والتي تتيح للمركبات مواصلة السير والمناورة بكفاءة عالية لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر حتى بعد تعرض الإطارات للأعيرة النارية المباشرة، بما يعزز مستويات الجاهزية الميدانية للمركبات المدرعة ويضمن استمرارية تنفيذ المهام في أقسى الظروف التشغيلية وأكثرها تعقيداً.

وأضاف أن محفظة حلول "ألفا" تضم أيضاً حلقات الأبراج الدوارة "Turret Rings" بفئاتها الهندسية المختلفة، بما يشمل الأنظمة اليدوية والأوتوماتيكية وشبه الأوتوماتيكية، فضلاً عن أكثر من 20 نوعاً من أنظمة الإضاءة التخصصية المدمجة والمخصصة حصرياً للمركبات المدرعة، والتي تشهد طلباً متنامياً في الأسواق التخصصية العالمية، مشيراً إلى أن هذه الحلول والابتكارات تندرج ضمن منظومة المنتجات السيادية التي تطورها الشركة في إطار سلسلتها التصنيعية المتكاملة.

وأشار إلى أن الخطط المستقبلية للشركة تركز على توسيع منظومة الحماية الشاملة عبر إدراج خطوط إنتاج الزجاج المقاوم للرصاص المتقدم ضمن باقة حلولها التخصصية، وذلك في سياق إستراتيجيتها بعيدة المدى الرامية إلى ترسيخ منظومة دفاعية متكاملة وهجينة لتصفيح وحماية المركبات.

وأكد أن عمليات هندسة وتصميم وابتكار المنتجات تتم بالكامل داخل دولة الإمارات، فيما تنفذ العمليات الإنتاجية والتصنيعية في مراكز الشركة بالهند وتايوان وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية والرقابية، قبل إعادة توريدها وتسويقها في الأسواق المحلية والدولية، لا سيما لقطاع المركبات المدرعة والآليات العسكرية المقاومة للمقذوفات والأعيرة النارية المستخدمة في دعم واستدامة العمليات الأمنية والدفاعية.