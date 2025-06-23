سمارت كراود تتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة في الصفقات العقارية الفاخرة

في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد فرصة فريدة للمشاركة في صفقات تجديد العقارات الفاخرة وإعادة بيعها، أعلنت «سمارت كراود» (SmartCrowd)، وهي أوّل منصّة مرخّصة ومتخصّصة في التمويل العقاري الجماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الإطلاق الرسمي لمنتجها الجديد «فليب» (Flip)، وهو حل استثماري ذكي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعيّة في سوق العقارات.

وبعد تنفيذ وبيع أربعة مشاريع ناجحة بالكامل من خلال «فليب»، تؤكد «سمارت كراود» أن هذا النموذج المجزّأ للاستثمار العقاري يشكّل فرصة حقيقيّة للوصول إلى سوق تجديد العقارات الفاخرة وإعادة بيعها بعوائد مجزية، بأسلوب ذكي وشفّاف ومُنظّم.

حقق نموذج «فليب» نتائج مذهلة حتى الآن، ففي غضون 10 أيام فقط، نجح مشروعه الأحدث، الكائن في «دبي هيلز» والمقدّرة قيمته بـ16.2 مليون درهم إماراتي، في تأمين أكثر من 50 % من التمويل، ما يعكس حجم الإقبال القوي على هذه الفرص الاستثمارية الحصرية.

تتولّى «سمارت كراود» إدارة العملية من البداية حتى النهاية، بدءاً من العثور على عقارات منخفضة السعر في مواقع جاذبة، إلى الإشراف على تنفيذ أعمال التجديد بمعايير احترافيّة، وصولاً إلى إعادة البيع مقابل أكبر عائد ممكن، وذلك خلال فترة تتراوح عادةً ما بين 9 شهور إلى 18 شهراً. وما على المستثمر سوى اختيار المشروع، والاستثمار بحصص جزئية، ثم تقاسم الأرباح عند إعادة البيع.

نجح نموذج «فليب» من «سمارت كراود» حتى اليوم في تأمين التمويل لـ 10 مشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 200 مليون درهم إماراتي، بينها أربع صفقات مكتملة حقّقت عائداً يفوق 90 مليون درهم من استثمار تبلغ قيمته 63 مليون درهم إماراتي. وبتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 28 % بالمتوسط خلال 15 شهراً، استطاع منتج «فليب» ترسيخ معيار جديد للكفاءة في الاستثمار العقاري.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سمارت كراود»، ريز أحمد: إن «أغلب الناس لا يدركون أنه بإمكانهم الاستثمار في مشاريع تجديد العقارات الكبرى، حتى وإن لم يمتلكوا الملايين في حساباتهم البنكيّة. «فليب» يقدّم فرصة نادرة للمستثمرين الأفراد؛ فرصة قائمة فعليّاً وتحقق نتائج ملموسة. نحن نعيد تعريف مفهوم تدوير العقارات الفاخرة، ونجعل هذا المجال متاحاً لشريحة واسعة من الناس أكثر من أي وقت مضى. كثيراً ما يُقال هذا منتج «يغيّر قواعد اللعبة» حتى كاد هذا التعبير يفقد معناه، ولكنه ينطبق بالفعل على «فليب»، فهو بالفعل يغيّر هذه القواعد».