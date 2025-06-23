وضع حجر الأساس لمركز كرايونز.. وخطط لافتتاح 5 مراكز جديدة

شهدت منطقة ند الشبا 1 في دبي انطلاقة فصل جديد في مسيرة التعليم المبكر للأطفال، حيث نظّمت «نالاباد للاستثمارات» و«إم في كيه القابضة» مراسم وضع حجر الأساس لمركز «كرايونز» للتعليم المبكر. وستشكل كرايونز مركزاً تعليمياً متطوراً يتّبع أفضل الممارسات التربوية المعتمدة في مرحلة الطفولة المبكرة، مع تركيز رئيسي على منهج المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة «EYFS» البريطاني. ومن المقرّر أن يستقبل هذا المركز المُصمَّم خصيصاً، الأطفال الصغار اعتباراً من مايو 2026، بينما سيبدأ استقبال طلبات القبول للمرحلة التأسيسية الأولى FS1 والثانية FS2 في سبتمبر 2026.

وأكدت الشركة ان هناك خطط لافتتاح 5 مراكز خلال السنوات القليلة المقبلة.

أُقيمت مراسم وضع حجر الأساس في موقع المركز بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع التعليم، والمستثمرين، وممثلي وسائل الإعلام، إلى جانب عدد من العائلات. وشرّف الحفل الضيف الرئيسي، عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، بحضوره الكريم.

تم تصميم مركز «كرايونز» للتعليم المبكر لاستيعاب 200 طفل تتراوح أعمارهم بين 45 يوماً وخمس سنوات. وسيقدّم الحرم التعليمي برنامجاً ثنائياً باللغتين الإنجليزية والعربية، ويوفّر بيئة تربوية دافئة تُعزز التعلم الممتع والإبداع والنمو العاطفي للأطفال. ويعكس المركز الجديد التزام المؤسسين المستمر بالاستثمار في التعليم عالي الجودة الذي يدعم العائلات والمجتمعات في مختلف أنحاء دبي.

قال عبد الله نالاباد أحمد، العضو المنتدب لشركة نالاباد للاستثمارات ورئيس مجلس إدارة مدرسة «كريدنس الثانوية»: «كل طفل يستحق بداية يتم فيها تقدير فضوله ورعاية تفرّده». وأضاف: «يجسد مركز كرايونز للتعليم المبكر التزامنا الراسخ تجاه العائلات في دبي، فهو مساحة يُشجَّع فيها الأطفال على الاستكشاف والتعبير والنمو ضمن بيئة مليئة بالرعاية والاهتمام. نحن لا نبني مجرد مركز، بل نُشكّل ملامح السنوات الأولى لمُبتكري الغد وقادته وصُنّاعه».

وأضاف قائلاً: «نحن ملتزمون بالمساهمة الفاعلة في الخطة طويلة الأمد لدبي نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، بما يتماشى مع»استراتيجية التعليم 33«، التي أطلقتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتعليم والابتكار. ويجسد مركز كرايونز هذا التوجه المستقبلي من خلال نهجه التعليمي المرتكز على الطفل، والذي يُرسّخ أسس التميز الأكاديمي، والتمكين الثقافي، وتكافؤ الفرص، والممارسات المبتكرة، والنمو الشخصي منذ السنوات الأولى من عمر الطفل».

وقال سمير ك. محمد، العضو المنتدب لشركة «إم في كي القابضة» وعضو مجلس أمناء «مدرسة كريدنس الثانوية»: «العائلات اليوم لا تبحث فقط عن مركز تعليم مبكر للأطفال، بل عن مكان يشعر فيه أطفالهم بالأمان، والإلهام، والتقدير. ويجمع مركز كرايونز بين أفضل الممارسات التربوية من مناهج»المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة«، و»مونتيسوري«، والنموذج الفنلندي، وذلك ضمن حرم تعليمي مصمم بعناية. وتتمثل رؤيتنا في تأسيس مركز ينمو فيه الأطفال عاطفياً واجتماعياً وأكاديمياً. وتشكّل هذه الخطوة الأولى في مسيرة أوسع نسعى من خلالها إلى توسيع حضور كرايونز في المزيد من المجتمعات عبر دولة الإمارات».