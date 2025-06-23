اتفاقية لتسويق 3 مشاريع عقارية فاخرة في دبي

أعلنت مجموعة الاستثمار لما وراء البحار للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية وساطة حصرية مع شركة إف إي إم العقارية، لتتولى بموجبها الأخيرة مهام التسويق والبيع لثلاثة مشاريع عقارية فاخرة من المقرر إطلاقها تباعًا خلال الأشهر الستة المقبلة في منطقتي ميدان والفرجان بدبي.

وتضم المشاريع مبنيين سكنيين مميزين في منطقة ميدان، إلى جانب مجمّع فلل فاخرة في الفرجان، وتشكل هذه الاتفاقية واحدة من أبرز الصفقات الحصرية في السوق العقاري، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل المشاريع وقيمتها الاستثمارية حيث سوف يتم إطلاق هذه المشاريع خلال هذا العام.

وأكد الدكتور أنس الكزبري، الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار لما وراء البحار، أن اختيار الشريك المناسب في عملية تسويق المشاريع العقارية الفاخرة ليس قرارًا عابرًا بل خطوة استراتيجية، وقال: بعد دراسة معمقة للسوق، وجدنا أن شركة إف إي إم العقارية هي الشريك المثالي لمشاريعنا المقبلة، نظرًا لحجمها، انتشارها، وخبرتها الطويلة في تسويق المنتجات العقارية عالية الجودة. يمتلكون فريقًا يتجاوز محترفاً نشط في السوق، ما يمنحهم قدرة استثنائية على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين والعملاء داخل وخارج الدولة.

وأضاف: سوق دبي اليوم يشهد منافسة غير مسبوقة، ولم يعُد كافيًا تقديم منتج فاخر فقط، بل لا بد من خلق تجربة متكاملة قائمة على الجودة، الشفافية، والابتكار. وهذا ما نحرص عليه كمجموعة تطوير عقاري تلتزم بأعلى المعايير في التصميم والبناء والتسليم.

وتسعى مجموعة ما وراء البحار للتطوير العقاري، التي تتمتع بسجل ناجح في تنفيذ وتسليم مشاريع فاخرة، إلى توسيع محفظتها داخل إمارة دبي من خلال تقديم مفاهيم جديدة تُعيد تعريف العقارات الفخمة وتطرح تحديًا جديدًا في السوق بمستوى أعلى من حيث الجودة والخدمة والتصميم.

من جانبه، أعرب السيد فراس المسدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إف إي إم العقارية، عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلًا:

يسعدنا أن نكون الشريك الحصري لمجموعة طموحة مثل ما وراء البحار، التي تشاركنا الرؤية ذاتها في تقديم قيمة حقيقية للسوق والعملاء. نحن نؤمن أن هذه المشاريع الثلاثة، بمواقعها الاستراتيجية وجودتها الفائقة، تمثل فرصة استثنائية للمستثمرين والمستخدمين النهائيين حيث تمتلك شركتنا باع طويل في التعامل مع هذا النوع من المشاريع وتضم مجموعتنا اكثر من 1200 موظف محترف مختص في السوق العقاري.