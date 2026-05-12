«لولو» تعزز إمدادات اللحوم استعداداً لعيد الأضحى برحلات طيران خاصة

بدأت كبرى شركات البيع بالتجزئة وتوزيع المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة تكثيف استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، الذي يُعدّ من أكثر الفترات نشاطاً في مبيعات اللحوم والأضاحي، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ في الطلب على اللحوم الطازجة والمنتجات الغذائية المرتبطة بالموسم.

وعملت مجموعات التجزئة الكبرى على تعزيز خططها اللوجستية وسلاسل التوريد لضمان استمرارية الإمدادات في مختلف منافذ البيع بالدولة، في ظل الزيادة الموسمية المتوقعة في الإقبال من المستهلكين خلال فترة العيد.

وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعة لولو عن تنسيق عملياتها التشغيلية واللوجستية بشكل مبكر لضمان توفر اللحوم الطازجة ومنتجات الأضاحي في جميع فروعها، مؤكدة تنظيم رحلات شحن جوي خاصة لجلب الإمدادات من عدد من الأسواق الدولية الرئيسية استعداداً للموسم.

وأوضحت المجموعة أنها تعتمد على شبكة توريد عالمية لاستيراد اللحوم الطازجة من عدة دول، تشمل أستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب أفريقيا، إضافة إلى أسواق أخرى معتمدة للحوم الحلال، مشيرة إلى أن جميع المنتجات يتم الحصول عليها من مزارع ومسالخ معتمدة تلتزم بأعلى معايير الحلال وسلامة الغذاء الدولية.

وأكدت أن الاستعدادات الحالية تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الإمدادات وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار تنافسية طوال فترة العيد، إلى جانب تعزيز المخزون ورفع كفاءة عمليات النقل والتوزيع في مختلف إمارات الدولة.

وشهدت الأسواق المحلية خلال السنوات الأخيرة تغيراً ملحوظاً في سلوك المستهلكين خلال مواسم الأعياد، حيث ارتفع الطلب على المنتجات الجاهزة للطهي والمنتجات ذات القيمة المضافة، مثل اللحوم المتبلة، ومستلزمات الشواء، ووجبات العيد الجاهزة، إلى جانب الإقبال التقليدي على اللحوم الطازجة والأضاحي.

وترى شركات التجزئة أن هذا التحول يعكس تزايد توجه المستهلكين نحو الخيارات السريعة والعملية التي توفر الوقت والجهد خلال موسم العيد، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة التجمعات العائلية والأنشطة الاجتماعية.

عروض الأضاحي

وضمن استعداداتها الخاصة بعيد الأضحى المبارك، أطلقت مجموعة لولو حملة متكاملة لعروض الأضاحي في مختلف متاجرها بالدولة، مقدمة مجموعة واسعة من المواشي الطازجة وعالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء خلال موسم العيد.

وتتضمن التشكيلة المتوفرة خيارات متعددة من الأغنام والماعز الصومالي، والخراف العربية الإماراتية، والماعز الهندي، وخراف النعيمي، إضافة إلى صغار الجمال، ضمن فئات سعرية متنوعة تناسب مختلف الشرائح والاحتياجات.

وأكدت المجموعة أن جميع الأضاحي يتم ذبحها محلياً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، بما يضمن توفير منتجات موثوقة وآمنة للمستهلكين.

وأوضحت أن آخر موعد لتقديم طلبات الأضاحي سيكون في 21 مايو 2026، فيما سيتمكن العملاء من استلام طلباتهم خلال اليوم الثاني أو الثالث من عيد الأضحى المبارك، ضمن ترتيبات منظمة تهدف إلى تسهيل عملية التسليم وتقليل الازدحام خلال أيام العيد.

ولم تقتصر استعدادات المجموعة على قطاع اللحوم والأضاحي فقط، بل شملت أيضاً إطلاق حملة ترويجية موسعة بمناسبة عيد الأضحى، تتضمن عروضاً على المواد الغذائية الطازجة، والبقالة، والأزياء، والإكسسوارات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، في إطار سعي متاجر التجزئة إلى تنشيط حركة التسوق خلال الموسم.

ويتوقع مراقبون أن يشهد قطاع التجزئة في الإمارات نشاطاً قوياً خلال الأسابيع التي تسبق عيد الأضحى، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية والعروض الموسمية، بالتزامن مع استمرار المتاجر في تعزيز مخزوناتها وضمان استقرار الأسعار وتنوع الخيارات أمام المستهلكين.