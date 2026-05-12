«الإمارات دبي الوطني» يجدد شراكة لمعالجة بيانات المدفوعات مع «نتورك إنترناشيونال»

أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، عن تجديد اتفاقية معالجة المدفوعات وإدارة العمليات الخلفية المساندة مع مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، حيث تواصل «نتورك» تقديم خدمات المعالجة وإدارة العمليات الخلفية المساندة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

ويعكس التجديد استمرار ثقة «الإمارات دبي الوطني» في قدرات «نتورك» في مجال معالجة بيانات المدفوعات، وقدرتها على دعم مجموعات مصرفية كبيرة في أسواق متعددة من خلال بنية تحتية للمدفوعات تتسم بالمرونة وقابليتها للتوسع والتطور.

ويعني اتساع نطاق عمليات «نتورك» - حيث تعمل في 56 سوقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتدعم أكثر من 250 مؤسسة مالية من خلال معالجة شاملة للمدفوعات من البداية إلى النهاية - أنه مع التوسع الجغرافي للمجموعات المصرفية مثل بنك الإمارات دبي الوطني، تكون «نتورك» قد أرست بالفعل البنية التحتية والمعرفة التنظيمية والاستمرارية التشغيلية لدعمها.

وتمتد علاقة التعاون بين المؤسستين لأكثر من 3 عقود، حيث تأسست «نتورك» في الأصل عام 1994 كشركة تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.

حلول آمنة

وقال مراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»: «تحتل مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني مكانة خاصة في تاريخ «نتورك إنترناشونال» باعتبارها أحد شركائنا المؤسسين. ويعكس هذا التجديد العمل الدؤوب لكوادرنا العاملة والتزامنا بتقديم حلول دفع آمنة وسلسة تحظى بثقة شركائنا. ونتطلع إلى مواصلة دعم بنك الإمارات دبي الوطني من خلال ابتكاراتنا ومرونتنا في مجالات قبول ومعالجة المدفوعات، والخدمات ذات القيمة المضافة وغيرها، مع سعيها لتعزيز حضورها المصرفي في جميع أنحاء المنطقة».

الكفاءة والشفافية

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا في بنك الإمارات دبي الوطني، نُثمن الشراكات طويلة الأمد التي تحقق باستمرار التميز التشغيلي، ويسرنا تجديد اتفاقيتنا الطويلة الممتدة مع شركة «نتورك إنترناشيونال». ويعكس تعاوننا معها ثقتنا المستمرة في خبرتها وقدرتها على دعم متطلباتنا التشغيلية ومعالجة المدفوعات، فضلاً عن تعزيز الكفاءة والشفافية والسرعة عبر منظومتنا للمدفوعات».