«إنتل» تضيف 440 مليار دولار إلى قيمتها السوقية بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

واصلت شركة Intel تحقيق مكاسب قوية في الأسواق، بعدما أضافت أكثر من 440 مليار دولار إلى قيمتها السوقية منذ نهاية مارس الماضي، مدفوعة بتصاعد التوقعات بشأن استفادتها من النمو المتسارع في قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وقفز سهم الشركة بنحو 214% منذ نهاية مارس، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 132.75 دولاراً خلال تعاملات أمس، ما رفع القيمة السوقية لـ«إنتل» إلى نحو 650 مليار دولار بنهاية تداولات الاثنين.

ويعكس هذا الأداء الزخم المتزايد الذي تشهده شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل تنامي الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية والبنية التحتية الحاسوبية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تكبد المستثمرون الذين راهنوا على تراجع سهم «إنتل» خسائر كبيرة تجاوزت 12 مليار دولار، مع ارتفاع حجم مراكز البيع على المكشوف، وفق بيانات شركة S3 Partners المتخصصة في تحليل الأسواق والبيع على المكشوف.