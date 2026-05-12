اتفاقية تعاون بين «عنان للاستثمار القابضة» و«أدفانسيد موبيليتي هوب»

وقعت شركة عنان للاستثمار القابضة وشركة أدفانسيد موبيليتي هوب المتخصصة بالنقل اتفاقية استراتيجية لإنشاء وتطوير بنية تحتية خاصة بمهابط الطائرات العامودية، وخدمات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، وعمليات الطائرات بدون طيار في مشروع أرابيان هيلز ومشاريع عنان العقارية.

ويُتيح التعاون دمج النظام المتكامل لشركة أدفانسيد موبيليتي هوب - الذي يشمل الطائرات العامودية وخدمات الطائرات بدون طيار ووسائل النقل الجوي ذات الصلة - في أصول شركة عنان للاستثمار، بما يتماشى مع إطار عمل التنقل الجوي المتقدم في الإمارات.

وقال الدكتور خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة «عنان للاستثمار»: «تُعزز البنية التحتية المتطورة للتنقل الجوي التي توفرها شركة أدفانسيد موبيليتي هوب في المشاريع التطويرية لشركة عنان للاستثمار قيمة الأصول على المدى الطويل إلى جانب تجربة السكان».

وذكر أن فرق العمل في كلتا الشركتين قد أوشكت على الانتهاء من التصاميم اللازمة للبنية التحتية المتعلقة بالنقل الجوي في مشروع آرابيان هيلز الذي يعتبر أهم وأبرز مشاريع الشركة التي تطورها في الوقت الراهن في مدينة العين.

وأوضح الدكتور خليفة المحيربي أن شركة عنان للاستثمار حريصة على التعاون مع أهم الشركات العالمية لتوفير خدمات نقل متطورة داخل مشاريع الشركة لتخدم السكان والمقيمين وتوفر لهم سبل الراحة والرفاهية.