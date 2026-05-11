341 مليوناً أرباح «أورينت للتأمين» بالربع الأول

أعلنت «أورينت للتأمين» عن نتائج مالية استثنائية للربع الأول 2026، حيث حققت الشركة نمواً ملحوظاً عبر المؤشرات المالية الرئيسية، مؤكدةً مواصلة تميزها التشغيلي ونموها المستدام، مدعوماً بنهجها المنضبط في الاكتتاب وإدارة المخاطر وتركيزها المستمر على تقديم حلول تأمينية تتمحور حول العملاء. وسجلت الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 صافي ربح بعد احتساب الضريبة بلغ 341 مليون درهم، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بـ 313 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025. كما واصلت الشركة تحقيق نمو قوي في مؤشرات الأداء المالية الرئيسية، ما يعكس قوة مركزها المالي واستمرار أدائها المستقر في ظل بيئة سوقية تنافسية. وبلغت إيرادات التأمين 2.58 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% عن 2.15 مليار درهم في الربع الأول من 2025، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 6.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 16% عن 5.6 مليارات درهم في الربع الأول من 2025. أما إجمالي الأصول فقد بلغ 18.3 مليار درهم بزيادة قدرها 12% عن 16.4 مليار درهم في الربع الأول 2025.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 بداية قوية للعام، وتؤكد فاعلية نهجنا المنضبط في الاكتتاب والإدارة السليمة للمخاطر. ويُعد هذا الأداء المتميز انعكاساً حقيقياً لقدرات الشركة ومرونتها التشغيلية. ونتوقع أن تواصل الشركة الزخم الذي حققته وأن تواصل تحقيق أداء قوي خلال الربع الثاني من العام أيضاً.

وتواصل «أورينت للتأمين» التزامها بالاعتماد على الابتكار ونهج «العميل أولاً»، مع تركيزها على دمج أحدث التقنيات لتعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات التشغيلية. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تمكن الشركة من مواصلة نموها وإرساء معايير جديدة في مسيرتها الناجحة.