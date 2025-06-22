زوهو تطلق «زيا هبز» لتمكين الشركات في الإمارات من البيانات غير المهيكلة

أعلنت «زوهو»، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن إطلاق «زيا هبز» Zia Hubs في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وهو حل جديد ضمن منصة «زوهو وورك درايف» «Zoho WorkDrive» الآمنة للتعاون على المحتوى. ويتيح هذا الحل للشركات في الإمارات استخلاص الرؤى المعمقة من البيانات غير المهيكلة، وتعزيز الاستفادة منها ضمن عملياتها اليومية. وتم تطوير «زيا هبز» بالاعتماد على «زيا» Zia، محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بزوهو، ويتيح للمؤسسات ربط أنواع متعددة من المحتوى - بما في ذلك المستندات والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها الكثير - بمجموعة تطبيقات زوهو الواسعة، ما يوفر رؤى قيمة، وقدرات ذكاء اصطناعي وكيل، وبحثاً موحداً ومدركاً للسياق.

وستكون «زيا هبز» متاحة ضمن منصة «زوهو وورك درايف» بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025، وستتكامل بشكل كامل مع تطبيقات مثل «زوهو سي آر إم» Zoho CRM و«زوهو ديسك» Zoho Desk و«زوهو بروجكتس» Zoho Projects و«زوهو فلو» Zoho Flow.

وقال حيدر نظام، رئيس شركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تشير تقارير مؤسسة البيانات الدولية IDC إلى أن 80 % من بيانات الأعمال هي بيانات غير مهيكلة. وغالباً ما تكون هذه البيانات غير المهيكلة على شكل نصوص، أي أن المعلومات المهمة تكون موجودة ضمن محادثات البريد الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمستندات النصية، أو نصوص التسجيلات الصوتية والمرئية»، وأضاف: «في الاقتصادات سريعة التطور كاقتصادات منطقة الشرق الأوسط فإن القدرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لاستخلاص القيمة المخفية من المحتوى المؤسسي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في تعزيز دقة اتخاذ القرارات، وتحسين العمليات التشغيلية، وتعزيز تفاعل العملاء. ومع تكامل «زيا هبز» بعمق ضمن مجموعة تطبيقاتنا يمكن لعملائنا توظيف بياناتهم بطرق غير مسبوقة على أي منصة أخرى».

وأصبحت «زيا هبز» الآن جزءاً من منصة «زوهو وورك درايف»، ما يمنح الشركات تحكماً كاملاً في المحتوى، الذي يمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إليه، ويسمح لها بتنظيم المواد الخاصة بالفرق أو المشاريع ضمن «مراكز» مخصصة. وبمجرد إضافة المحتوى - سواء كان ملفات PDF أو جداول بيانات أو سجلات مكالمات أو ملفات فيديو - إلى أحد هذه المراكز يقوم «زيا» تلقائياً بتنظيمه مع الحفاظ على السياق من خلال عناوين الأقسام، والعناصر البصرية المساندة، والروابط المرجعية ذات الصلة، أما بالنسبة للمحتوى الصوتي والمرئي فيقوم «زيا» بإنشاء نصوص قابلة للبحث، مع إبراز اللحظات الرئيسية المرتبطة بالمواضيع ذات الصلة، ما يسهل على المستخدمين الوصول إلى النقاط الدقيقة بسرعة وسلاسة.

وتوفر «زيا هبز» للمستخدمين إمكانية طرح أسئلة معقدة والحصول على إجابات موثقة، تستند إلى محتوى متنوع بمختلف أشكاله. سواء كان المستخدم يشير إلى مستند قانوني، أو جدول بيانات مالي، أو تسجيل لمحادثة مع أحد العملاء، فإن ردود «زيا» ترتبط مباشرة بالمصدر الأصلي للمعلومة. كما يمكن للشركات إنشاء تدفقات عمل آلية باستخدام منصة «زوهو فلو» Zoho Flow، لضمان توجيه أحدث الملفات ذات الصلة بشكل منتظم إلى المراكز المناسبة لإجراء تحليلات مستمرة. وعلاوة على ذلك تدعم «زيا هبز» المحتوى من مصادر خارجية مثل «DocuSign» و«RingCentral» و«Zoom»، ما يتيح للفرق القدرة على إدارة البيانات الخارجية، وتحليلها بنفس مستوى الذكاء والفعالية، الذي تتمتع به البيانات الداخلية.

تعد «زيا هبز» عنصراً أساسياً في استراتيجية الذكاء الاصطناعي طويلة المدى لشركة زوهو، إذ تمهد الطريق نحو مستقبل يمكن فيه للوكلاء الأذكياء التفاعل بشكل سياقي مع المحتوى عبر مجموعة منتجات الشركة بأكملها. وبفضل امتلاك «زوهو» الكامل لبنيتها التقنية، التي تضم أكثر من 55 منتجاً تتمتع الشركة بموقع فريد يمكنها من مساعدة المؤسسات على استخلاص قيمة أعمق من محتواها المؤسسي مقارنة بالمنافسين.

وستمكن التحديثات المستقبلية لـ«زيا هبز» من تحديد المعلومات المُنظمة داخل الملفات غير المهيكلة، وإطلاق وكلاء متخصصين مصممين، لتلبية احتياجات أعمال محددة، ما يعزز دور «زيا هبز» باعتبارها الطبقة المركزية للذكاء في المحتوى، التي تدعم تفعيل تدفقات العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عبر منظومة «زوهو» الكاملة.